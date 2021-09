La Samsung Galaxy Watch 3 est désormais une bonne affaire : elle ne coûte que 251 euros et vous pouvez l’avoir en 24 heures | La technologie

in

Si vous avez un budget limité mais que vous voulez une montre intelligente de premier ordre, nous avons de bonnes nouvelles sous la forme d’une baisse de prix substantielle sur la Samsung Galaxy Watch 3.

Samsung est fort dans le secteur des montres connectées qui, bien qu’étant dominé de manière générale par Apple, laisse un flanc libre aux fabricants qui ciblent les utilisateurs d’Android, comme dans ce cas la firme coréenne, qui a également présenté la Galaxy Watch4 avec Wear OS, de Google. , une de ses forces.

Cela dit, une conséquence claire de la première du nouveau modèle est que le précédent, qui est toujours très compétitif, à bas prix et beaucoup. En ce moment, le Samsung Galaxy Watch 3 a une offre sur Amazon Cela ne le laisse qu’à 251 euros, et nous parlons de l’édition 45 mm, qui est généralement la plus chère.

Cette montre est le modèle le plus avancé de Samsung à l’heure actuelle, avec un cadran de 45 mm, un GPS et NFC intégrés et un écran AMOLED que vous pouvez personnaliser via TizenOS.

Évidemment, la Watch4 a des améliorations substantielles, bien que son prix soit beaucoup plus élevé. La Watch3 est beaucoup moins chère et a, par exemple, fonctions telles que la réalisation d’électrocardiogrammes, la mesure de SpO2 ou de VO2 Max, toutes des valeurs fortement liées à la santé et très utiles pour détecter les problèmes physiques.

De plus, son écran et son autonomie en font l’une des meilleures montres connectées du moment, du moins en rapport qualité-prix maintenant qu’elle bénéficie d’une remise assez importante.

Nous pouvions déjà l’analyser à l’époque avec d’excellents résultats dans pratiquement tous les domaines, en particulier en termes de précision, et le fait est qu’il existe de nombreuses montres et apparemment très complètes et peu coûteuses, bien qu’au moment de vérité les données ne soient généralement pas entièrement fiable dans les modèles.plus économique.

La Watch3 utilise TizenOS, le propre système d’exploitation de Samsung, contrairement à son successeur, pour lequel ils ont préféré la large compatibilité fournie par Wear OS, dont les mises à jour sont fournies par Google.

