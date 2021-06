La Samsung Galaxy Watch 3 est-elle étanche ?

in

Meilleure réponse: Oui, la Galaxy Watch 3 a un indice d’entrée 5ATM et IP68. Cela signifie que la montre connectée survivra à une éclaboussure ou suivra une baignade dans la piscine et continuera à fonctionner.

Quelle est la résistance de la Samsung Galaxy Watch 3 ?

Les averses de pluie soudaines, les éclaboussures pendant le lavage des mains ou tant d’autres cas ont tous la même chose en commun : l’humidité. Au cours de notre vie, nous allons entrer en contact avec l’eau, et nos accessoires doivent être capables de gérer ces situations. La toute nouvelle Samsung Galaxy Watch 3 saura-t-elle suivre le rythme ? Peut-il aller plus loin, peut-être venir avec vous pendant que vous nagez quelques longueurs dans la piscine ?

Alors que Samsung construisait sa meilleure montre intelligente Android et incluait toutes ses fonctionnalités étonnantes, la société a également décidé d’y intégrer un bon niveau de résistance à l’eau. En fait, la montre a reçu un indice de résistance à l’eau 5ATM et IP68, et selon Samsung, ces indices correspondent aux protections suivantes :

Étanche jusqu’à 50 mètres selon la norme ISO 22810:2010. Non destiné à la plongée sous-marine. Évitez les changements de température excessifs et soudains et les activités à grande vitesse. Rincer à l’eau douce/sécher après utilisation à l’eau de mer ou à l’eau chlorée.

En raison de ses niveaux de protection contre l’eau relativement importants, la Galaxy Watch 3 dispose d’une détection automatique de la natation pour accompagner toutes les autres fonctionnalités de fitness intégrées à la montre. Comme le note Samsung ci-dessus, si votre montre tombe dans l’océan ou dans une piscine chlorée, vous devez vous assurer de la nettoyer à l’eau douce. En plus de la résistance à l’eau, Samsung a également conçu la Galaxy Watch 3 pour non seulement avoir fière allure, mais aussi être robuste avec un indice de durabilité MIL-STD-810G.

Cet appareil a passé avec succès les tests de spécification militaire (MIL-STD-810G) dans un sous-ensemble de 10 conditions spécifiques, notamment des chutes de 4,9 pieds, des températures extrêmes, de la poussière, des chocs/vibrations et une basse pression/haute altitude.

Ainsi, peu importe si vous portez la Samsung Galaxy Watch 3 lorsque vous vous promenez dans le parc et qu’une averse soudaine surgit ou que vous l’utilisez pour suivre les tours dans la piscine, la montre survivra à la journée.

