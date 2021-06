La Samsung Galaxy Watch 4 Classic rend une fuite

TL;DR

Un ensemble de rendus de presse vient de fuiter qui représente le Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Cela semble être une véritable suite à la Galaxy Watch 3, du moins en ce qui concerne l’esthétique du design. Les rendus semblent montrer une lunette tournante, bien qu’il ne soit pas possible de le confirmer uniquement à partir des images.

Plus tôt dans la journée, nous avons publié un article sur une éventuelle version «classique» de la prochaine Galaxy Watch 4. Maintenant, quelques heures plus tard, nous avons un ensemble complet de rendus de presse divulgués pour la montre.

Les rendus laissent peu de doute sur le fait que cette montre se vendra sous le nom de Samsung Galaxy Watch 4 Classic. C’est à la fois un départ et un retour pour Samsung. Bien qu’elle ait utilisé le surnom Classic à l’époque de Galaxy Gear, la série Galaxy Watch n’a eu que le modèle vanille et les modèles Active. Cette Galaxy Watch 4 Classic, cependant, semble être un véritable suivi de la principale Galaxy Watch 3.

Pendant ce temps, il semble que la Galaxy Watch 4 régulière sera un suivi de la Galaxy Watch Active 2. Tout cela peut être déroutant, mais cela a beaucoup plus de sens maintenant que nous avons vu les rendus des deux.

Dans cet esprit, vérifiez-les par vous-même ci-dessous.

Rendus Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Selon la source de ces fuites (Android Headlines), il pourrait y avoir trois tailles de Galaxy Watch 4 Classic : 42 mm, 44 mm et 46 mm. C’est un peu différent de l’année dernière où nous avons vu la Galaxy Watch 3 débarquer en seulement deux tailles : 41 mm et 45 mm. Il semble que vous n’aurez pas cette taille plus petite, mais vous pourriez avoir plus de choix pour trouver le meilleur ajustement global.

Pendant ce temps, la montre semble se décliner en trois couleurs neutres : noir, gris et blanc. Seul le modèle noir a un boîtier unique (noir), tandis que les deux autres ont des boîtiers en métal nu. Android Headlines postule que vous pourrez choisir entre une construction en acier inoxydable et en aluminium.

Au dos de la montre, on peut voir quelques spécifications supposées. Apparemment, il est évalué à 5ATM pour la résistance à l’eau et certifié MIL-STD-810G pour la durabilité.

La grande question, cependant, est de savoir si cette lunette tourne ou non. C’est l’une des caractéristiques vedettes des montres haut de gamme de Samsung, et les rendus divulgués de la Galaxy Watch 4 ont effrayé certains fans en leur faisant croire qu’elle avait disparu. Ces fuites d’images du Samsung Galaxy Watch 4 Classic suggèrent qu’une lunette tournante est incluse, mais il est impossible de le dire avec certitude simplement en regardant. Nous sommes cependant optimistes.