Meilleure réponse: Non, les Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic ne prennent pas en charge le chargement sans fil Qi, et seuls certains chargeurs sans fil Samsung peuvent les charger. Cela inclut les modèles LTE et Bluetooth uniquement des Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic.

La Samsung Galaxy Watch 4 prend-elle en charge la recharge sans fil Qi ?

Samsung vient d’annoncer deux excellentes montres connectées aux côtés de sa gamme pliable 2021. Les Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic présentent des spécifications fantastiques et des écrans stellaires. Prenez en compte Wear OS 3 et vous avez le meilleur concurrent Apple Watch sur la scène des montres intelligentes Android. Les deux appareils portables Samsung de la série Galaxy Watch 4 sont très similaires, mais avec quelques différences.

Vous pouvez acheter l’un ou l’autre modèle avec ou sans LTE, et les prix varient en conséquence. Il existe deux tailles différentes pour chaque smartwatch Galaxy. La Galaxy Watch 4 avec un écran plus petit de 40 mm a une batterie de 247 mAh, tandis que l’option plus grande de 44 mm en a une de 361 mAh à l’intérieur. Parallèlement à cela, la Galaxy Watch 4 Classic de 42 mm est alimentée par une batterie de 247 mAh, tandis que la version de 46 mm dispose d’une batterie de 361 mAh.

Indépendamment des nombreuses différences entre les deux montres et leurs différentes options, tous les modèles Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic prennent en charge le “chargement sans fil basé sur WPC”. Cela signifie que vous ne pouvez pas charger vos montres Galaxy 4 avec un ancien chargeur sans fil Qi. Il doit être compatible avec les nouvelles montres connectées Galaxy. Actuellement, un seul de ces chargeurs sans fil sur le marché de Samsung s’appelle le Wireless Charger Duo. Pour l’instant, les propriétaires de Galaxy Watch 4 qui souhaitent s’allumer sans fil devront s’y tenir.

Si vous avez pré-commandé une Galaxy Watch 4, vous pouvez acheter le Wireless Charger Duo pour recharger votre nouvelle smartwatch sans fil encombrant dans l’équation. Vous avez hâte de le mettre entre vos mains et de jouer avec le nouveau Wear OS 3 ? Consultez nos pratiques pour étancher votre soif jusqu’à ce que votre commande soit expédiée.

