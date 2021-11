La Samsung Galaxy Watch 4 tombe à son prix le plus bas sur Amazon : elle est en promo 239 euros en plusieurs coloris | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des principaux concurrents de l’Apple Watch est Samsung, mais il existe une différence essentielle entre les deux : elle est beaucoup moins chère, surtout maintenant qu’elle a été abaissée.

Il va sans dire que parmi les utilisateurs d’Apple, l’Apple Watch est la montre connectée la plus vendue. Cependant, comme il a besoin d’un iPhone pour fonctionner, pour le reste des utilisateurs, il est nécessaire d’évaluer des options alternatives, proposées par des entreprises telles que Xiaomi ou Samsung.

Cette dernière, la marque coréenne, a présenté ses nouvelles montres il y a tout juste deux mois, La Samsung Galaxy Watch 4, qui se distingue entre autres par son prix étonnamment bon marché, car non seulement leur prix n’augmente pas par rapport aux générations précédentes mais ils baissent même.

C’est pourquoi il est possible d’acheter aujourd’hui la Samsung Galaxy Watch 4 44mm (la plus grande) pour seulement 239 euros sur Amazon, son prix historique le plus bas à ce jour, et également en différentes couleurs comme le noir, le vert ou la couleur argent.

Cette montre a une grande autonomie, un écran AMOLED et des fonctions telles que les électrocardiogrammes et la mesure de la composition corporelle, entre autres.

Pour replacer les choses dans leur contexte, l’Apple Watch Series 6 coûte au mieux plus de 400 euros, donc au moins dans cet aspect, il y a une grande différence entre ces deux rivaux.

Comme nous avons pu analyser le Samsung Galaxy Watch4, nous pouvons confirmer qu’il s’agit d’un modèle très avancé à tous égards, notamment en termes de précision de ses capteurs, mais aussi en raison de certaines nouvelles fonctions qu’il intègre.

Outre le pouvoir faire des ECG et mesurer la saturation en oxygène du sang, deux valeurs déjà importantes pour la santé, dans cette génération, vous pouvez également mesurer la composition corporelle, en déterminant la quantité de liquide ou de graisse dans votre corps.

Nous vous expliquons comment prendre la meilleure décision d’achat d’une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

Pour tout cela et plus encore, elle fait sans aucun doute partie des meilleures montres connectées de 2021, battant pratiquement toute la concurrence, à l’exception peut-être des montres « de niche » running et triathlon, qui vont un peu plus loin en matière de mesure sportive.

La livraison est gratuite pour tous les utilisateurs, qu’ils aient ou non un compte Amazon Prime. Si vous l’avez, vous obtiendrez quelque chose plus rapidement, vous pourriez donc être intéressé à vous inscrire pour le mois d’essai gratuit si vous ne l’avez pas déjà fait.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.