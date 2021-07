La santé de la légende de la WWE, Terry Funk, aurait pris un tournant pour le pire

Bien que Terry Funk soit un membre du Temple de la renommée de la WWE, il est plus que juste de dire que sa célébrité s’est étendue bien au-delà des limites de la marque à l’époque. Funk était un visage notable à la WCW ainsi qu’à la ECW (avant leur acquisition par la WWE) et a eu un long passage au début de sa carrière avec la All Japan World Wrestling. En tant que tel, il a amassé une base de fans assez diversifiée, et bien qu’il ne soit peut-être pas aussi mondialement connu que Hulk Hogan ou John Cena, on ne peut nier que ses contributions au sport de la lutte professionnelle sont incommensurables. De plus, des apparitions dans des projets comme Road House en 1989, Over the Top en 1987 et The Ringer en 2005.