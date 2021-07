La santé de Sammy Pérez ne s’améliore pas et son endettement devient de plus en plus

La santé de Sammy Pérez ne s’améliore pas et son endettement augmente | INSTAGRAM

Cela fait déjà plusieurs jours que le Santé de Sammy Pérez a été touché et a dû être intubé grâce à son contagion en raison de C0VID-19, cependant, malgré les bonnes attentes à ce jour, sa santé ne s’améliore toujours pas.

son directeur Erick de Paz avait un entrevue pour “Venga la Alegría” et a détaillé toute la situation concernant les paiements et les besoins de Sammy, qui avait incidemment un champignon dans les poumons, un problème rénal et aussi du diabète, alors peut-être devraient-ils le dialyser.

“La santé de Sammy est beaucoup plus délicate qu’il ne l’était, il était stable mais maintenant il est délicat et dans l’un des poumons un champignon a été trouvé. Sammy est diabétique Et ça complique évidemment plus la situation, il a aussi présenté des problèmes rénaux et je pense que la mauvaise nouvelle c’est que si ça continue, ils devront faire une dialyse.

Son manager s’assure que le comédien Est très délicat et générant des dépenses médicales élevées, cependant, il a également précisé que les médecins du début ont expliqué que s’il devait être intubé, ce serait 80 000 pesos par jour plus les dépenses hospitalières dérivées.

Il est toujours avec C0VID ils l’ont totalement isolé et en quoi fougueux c’est tellement affecté. ETLe médecin ne vous dira pas dès le premier instant que s’ils allaient l’intuber, c’était 80 000 pesos par jour plus les frais médicaux. Je pense qu’en ce moment on touche un million sinon plus », confie son manager. Nous avons cherché des moyens de collecter des fonds ».

Il a également précisé qu’en dépit d’avoir déjà transféré 100 000 pesos à l’hôpital, une somme importante est encore nécessaire, une somme d’argent importante dont on ignore encore comment elle sera gérée mais que ces lourdes dépenses doivent être couvertes.

Étant si délicat et tubé, c’est un processus très fort pour lui et pour sa famille. Ils pensaient à changer l’hôpital afin de ne pas continuer à dépenser cette grosse somme d’argent, cependant, vu sa situation, la meilleure option est de laissez-le là et ne le déplacez pas.

En fait, de nombreux utilisateurs se sont demandé pourquoi il avait été admis dans un hôpital aussi cher, il est fort probable qu’en raison de sa situation grave, il ait dû être admis en urgence et c’est ce qui l’a amené à être admis dans l’endroit le plus proche, pensant que peut-être il s’en remettrait bientôt.