La santé de Vicente Fernández évolue favorablement

. Icente Fernandez se produit sur scène lors de la 20e édition des Latin GRAMMY Awards au MGM Grand Garden Arena le 14 novembre 2019 à Las Vegas, Nevada.

Il y a tout juste un jour, la famille de « El Charro de Huentitán », qui a été hospitalisé dans une clinique de Jalisco, au Mexique depuis le 6 août de cette année, en raison d’une chute qu’il a eue dans son ranch « Los Tres Potrillos » à Guadalajara, il a de nouveau partagé avec les adeptes De Vicente Fernández, une mise à jour très encourageante sur l’état de santé du chanteur de ranchera.

À travers son compte Instagram et d’autres réseaux sociaux officiels de Fernández, canaux qui ont été les médias officiels pour connaître l’état de santé du chanteur, une déclaration a été publiée informant que «Chente» avait connu les progrès les plus significatifs et les plus favorables jusqu’à présent, après ceci dans la zone de soins intensifs pendant plusieurs semaines.

« Avec des soins médicaux multidisciplinaires continus pour maintenir et améliorer leur santé, à partir d’aujourd’hui – mardi 16 novembre – une plus grande coopération et une amélioration de leur état de respiration spontanée ont été obtenues », indique le communiqué publié par la famille de l’interprète de ‘Por tu maldito amor’, qui a ajouté que « cela nous remplit de fierté de vous informer qu’il a été possible de se dissocier de la ventilation mécanique – retirer complètement le respirateur – par périodes allant jusqu’à une heure et a augmenté son effort pulmonaire pour émettre des vocalisations, qui fait partie du processus de réadaptation pulmonaire ».

Une partie qui rassure profondément ses admirateurs et le monde du divertissement, qui est au courant de la santé de Vicente Fernández, puisqu’il a été supposé que le Mexicain de 81 ans, à tout moment, nous quitterait tous.

Dans cette publication, ils ont également assuré que bien que Vicente Fernández soit toujours sous surveillance médicale, le chanteur a déjà commencé à essayer de parler dans le cadre de sa rééducation pulmonaire, dans un processus différé, mais que cela aidera à la rééducation de l’artiste.

« Nous continuons avec une progression lente mais régulière vers l’amélioration. Actuellement stable, éveillé pendant la journée, conscient et avec une plus grande interaction. Il maintient la stabilité cardiovasculaire », précise le communiqué.

Rappelons que l’auteur et interprète de chansons célèbres telles que « Ces jalousies » et « Comme c’est étrange », a également dû subir une trachéotomie et lors de sa convalescence, il a été diagnostiqué avec le syndrome de Guillain-Barré.

« Don Chente » passera-t-il Noël à la maison ?

Le bruit court que l’idole mexicaine pourrait quitter l’hôpital et rentrer chez lui en compagnie de toute sa famille, avant le 25 décembre, ce qui signifierait qu’il serait dans le confort de sa maison pendant les vacances, bavardant, au repos, avec vos proches.

Cela a été rapporté par le journaliste Juan José Origel, qui a affirmé que la famille de l’arista prépare tout pour le retour au ranch « Los Tres Potrillos ».

«Ils m’ont dit que Don Vicente Fernández pourrait, si Dieu le veut, le ramener chez lui pour Noël. Si cela est vrai, le chanteur continuera avec un soin particulier, mais c’est toujours ce que la famille attend », a rapporté Origel, dans des déclarations citées par Prensa Libre.

Cependant, Camila Fernández, fille de ‘El Potrillo’ et petite-fille de Vicente, a assuré lors d’une conférence de presse que son grand-père communiquait avec sa famille, et en a profité pour démentir cette affirmation.

« Je l’ai déjà vu beaucoup mieux, c’est-à-dire si ça va lentement, mais ça m’a calmé de le voir la dernière fois, tu n’as pas idée, j’ai adoré le voir comme ça, qu’il peut bouger ses petites épaules et sa mâchoire et ses yeux, et maintenant Il bouge sa langue aussi, et il bouge déjà sa tête de oui et de non, c’est-à-dire c’était wow !, du ciel à la terre, presque presque », a-t-il déclaré, dans des déclarations cité par InfoBae.

Camila Fernández a également déclaré : « Nous avons essayé de lui rendre visite autant que possible, vraiment. Bon, la réalité (c’est que) je vais jouer pour la première fois avec mon mari, mais évidemment je vais à l’hôpital après Noël, ou sinon, avant et après », a mentionné la jeune femme, démentant la rumeur du journaliste. .

