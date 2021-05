La santé décide aujourd’hui du retour des fans de football et de basket-ball

12/05/2021 à 11:11 CEST

Aujourd’hui est le jour où l’hypothétique retour du public dans les stades de football professionnel et de l’ACB Basketball League. La dernière décision est prise par le ministère de la Santé à qui la CDD transférera la proposition que la Liga et l’ACB ont présentée hier au ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes.

Réunion à laquelle étaient également présents le président du Conseil supérieur des sports (CSD), José Manuel Franco, et le directeur général des sports, Albert Soler. Ils avaient un rencontre personnelle avec la délégation de la Ligue dirigé par son président Javier Tebas et un appel vidéo avec Antonio Martín.

Rodríguez Uribes a étudié avec les deux parties les avantages et les inconvénients du retour du public aux compétitions professionnelles de football et de basket-ball et en a analysé les temps et les conditions. Ainsi, et comme l’a appris le journal SPORT, la décision est actuellement entre les mains du ministère de la Santé. Décision qui pourrait être imminente. Aujourd’hui, on pourrait savoir si à la fin le retour du public dans les stades et pavillons est autorisé.

Journée unifiée en première division

S’il est positif, cela ouvrirait la voie à Il pourrait y avoir une audience ce week-end à l’avant-dernier jour de la Première Division, qui est également initialement disputé dans son intégralité le dimanche 16 à 18h30. Les clubs ont déjà en leur possession le protocole mis à jour pour le retour du public dans les stades de première et deuxième division.

Un retour qui il ne faudrait pas qu’il fasse l’unanimité sur toutes les équipes. Comme Javier Tebas l’a lui-même déclaré dans les petits déjeuners d’Europa Press de mardi, la Commission des Délégués de la Ligue a approuvé cette circonstance il y a deux semaines et cela sera conditionné par l’indice COVID dans chaque Communauté.

L’ACB joue trois matchs ce week-end

Dans le cas de l’ACB, la ligue régulière se termine le 23 et ensuite les barrages doivent être joués‘, dont la date finale sera à la mi-juin, bien que des conversations avec la FIBA ​​soient toujours en suspens sur le transfert des joueurs en pré-olympique. Ce mardi, trois matchs sont disputés, avant les dix-neuf matchs qui restent à jouer dans la ligue régulière jusqu’au 23 mai prochain.