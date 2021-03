La santé des célébrités fait peur au fil des ans

Même nos célébrités préférées ne sont pas à l’abri des problèmes de santé – et beaucoup d’entre elles s’ouvrent sur leurs batailles dans le but d’informer et d’inspirer d’autres personnes qui pourraient traverser les mêmes maladies.

Selena GomezLes problèmes de santé de la société ont été bien documentés au fil des ans. La chanteuse de «Look at Her Now» a ouvertement parlé de ses problèmes de santé mentale, qui l’ont même amenée à entrer en cure de désintoxication en 2018. Cependant, en septembre 2017, elle a subi une chirurgie rénale secrète qui a changé sa vie suite aux complications de sa longue bataille contre le lupus. .

Le copain de Gomez, Grownish Star Francia Raisa, a fait don d’un de ses reins à l’ancienne enfant star. «C’était une chirurgie de six heures qu’ils ont dû me faire, et le processus rénal normal dure en fait deux heures», a-t-elle déclaré. Aujourd’hui en octobre 2017. «Apparemment, l’une des artères avait basculé. Je suis très reconnaissant qu’il y ait des gens qui savent quoi faire dans cette situation. »

Le fondateur de Rare Beauty a également crédité Raisa pour lui avoir sauvé la vie, en disant: «Parce qu’elle l’a fait. C’est tout. Je suppose que j’en suis arrivé au point où c’était vraiment une sorte de vie ou de mort.

Amy Schumer, quant à lui, a révélé en avril 2018 qu’il avait été hospitalisé pour une infection rénale. «Voici ce que j’ai fait cette semaine. J’ai été hospitalisé pendant 5 jours avec une horrible infection rénale. À l’intérieur d’Amy Schumer star partagée via Instagram. «Je veux remercier les médecins, les infirmières badass, ainsi que mon mari qui s’appelle, je veux dire, Chris? et mes sœurs Kimby et Mol qui ont été à mes côtés tout le temps.

Schumer a accueilli son fils, Gene, avec son mari Chris Fischer l’année suivante. Avant l’accouchement, elle a eu des complications de grossesse dues à l’hyperemesis gravidarum, qui est une forme sévère de nausées matinales.

Aditionellement, Emilia Clarke a parlé de subir secrètement une chirurgie cérébrale à deux reprises après avoir souffert d’anévrismes potentiellement mortels. Dans un essai pour Le new yorker en 2019, elle a révélé que les paniques de santé se sont produites au cours des premières saisons de Jeu des trônes.

«J’ai perdu tout espoir. Je ne pouvais regarder personne dans les yeux. Il y avait une anxiété terrible, des crises de panique. J’ai été élevé pour ne jamais dire: «Ce n’est pas juste»; On m’a appris à me souvenir qu’il y a toujours quelqu’un qui est pire que toi », écrivait-elle à l’époque. «Mais, en passant par cette expérience pour la deuxième fois, tout espoir s’est évanoui. Je me sentais comme une coquille de moi-même. À tel point que j’ai maintenant du mal à me souvenir de ces jours sombres avec beaucoup de détails. Mon esprit les a bloqués. Mais je me souviens avoir été convaincu que je n’allais pas vivre.

Le Moi avant toi L’actrice a noté qu’elle s’était complètement rétablie depuis, ajoutant: «Dans les années qui ont suivi ma deuxième chirurgie, j’ai guéri au-delà de mes espoirs les plus déraisonnables. Je suis maintenant à cent pour cent.

Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur les stars qui ont connu des problèmes de santé au fil des ans.