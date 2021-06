La santé donne le feu vert pour la vaccination de La Roja

in

09/06/2021

Le à 18:03 CEST

Après deux points positifs dans l’équipe, Sergio Busquets Oui Diego Llorente, le ministère de la Santé a annoncé que finalement les joueurs de l’équipe nationale espagnole seront vaccinés avant le championnat d’Europe, selon RTVE. La nouvelle arrive cinq jours avant ses débuts dans le Eurocoupe. Luis Enrique Il voyagera dimanche 13 avec les joueurs déjà avec les doses administrées du vaccin pour disputer la compétition continentale. Un jour avant la première de La Roja avant Suède.

La décision a été prise après plusieurs jours de polémique

Ceci est un flash d’information. Depuis la rédaction de SPORT, nous nous efforçons d’élargir et de mettre à jour les informations le plus rapidement possible.

N’oubliez pas que vous pouvez vous tenir au courant des dernières nouvelles du Barça et du monde du sport grâce aux alertes de l’application SPORT. Si vous n’avez pas encore installé la nouvelle mise à jour APP, vous pouvez le faire à partir d’ici :

Pour Android cliquez ICI Pour iOS cliquez ICI