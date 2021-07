“La santé du joueur est la chose la plus importante”

La nouvelle recrue des Rangers, la carrière de Nnamdi Ofoborh, a été suspendue après que des analyses médicales ont révélé que le joueur avait un problème cardiaque.

Le patron d’Ibrox, Steven Gerrard, a confirmé que les tests du milieu de terrain de 21 ans avaient jeté un “drapeau rouge”, le problème devant maintenant être examiné plus avant pendant qu’il fait une pause sur le terrain.

Le médecin des Rangers de Nnamdi Ofoborh a lancé un «drapeau rouge», selon le manager Steven Gerrard

Ofoborh a rejoint les Rangers lors d’un transfert gratuit depuis Bournemouth plus tôt cet été, mais devrait maintenant voir un certain nombre de spécialistes et subir d’autres tests au cours des prochaines semaines.

Cela survient un peu plus d’un mois après que le milieu de terrain danois Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque et s’est effondré sur le terrain lors du match d’ouverture de son pays à l’Euro 2020 contre la Finlande.

Gerrard a admis sa “frustration” face à la nouvelle, mais a insisté sur le fait que la chose la plus importante était la santé des joueurs car il a juré que le club soutiendrait le jeune joueur.

Après avoir vu les Rangers faire match nul 2-2 contre Arsenal lors de leur match amical de pré-saison à Ibrox samedi, le patron du Gers, Gerrard, a déclaré à RangersTV : « Je ne pense pas que vous le verrez à court terme.

“Malheureusement, quelque chose s’est signalé avec son ECG, qui est le test cardiaque.

Ofoborh a signé pour les Rangers sur un transfert gratuit, signant un contrat de quatre ans après avoir quitté le club d’enfance de Bournemouth

«Nous avons maintenant les meilleurs médecins ici au club et nous vérifions minutieusement tous les joueurs de la tête aux pieds à leur arrivée.

“Malheureusement, il y a eu un petit drapeau rouge avec un problème cardiaque, donc il va voir des spécialistes dans les semaines à venir et nous devons faire plus de tests avant d’aller de l’avant.

« C’est décevant et frustrant mais il va falloir gérer et faire face.

« L’important, c’est la santé du joueur, sur laquelle nous allons évidemment nous concentrer en premier lieu.

“Bien sûr, c’est décevant et frustrant pour le joueur mais je lui ai parlé hier, je lui ai dit de garder le sourire et d’être patient et nous ferons tout notre possible pour le soutenir, le mettre devant les bonnes personnes et le bon soutien et j’espère qu’il sera de retour, pas trop longtemps.

getty

Ofoborh a passé deux saisons en prêt à Wycombe Wanderers, où il a disputé 26 matches en équipe première, d’abord en League One, puis en championnat.

Gerrard était plus positif au sujet de la blessure aux ischio-jambiers de l’attaquant vétéran Jermain Defoe, qui a boité juste avant la mi-temps contre les Gunners.

À propos de l’homme de 38 ans, l’ancien capitaine de Liverpool et de l’Angleterre, Gerrard, a déclaré: “Je pense qu’il a un petit ajustement aux ischio-jambiers, nous allons donc vérifier cela dans les prochains jours et j’espère que ce n’est pas mauvais.

«Je l’ai vu partir et normalement, quand c’est un mauvais ischio-jambier, vous ne partez pas et c’est donc positif.

“Nous avons juste besoin de remettre tous nos principaux joueurs dans le mix maintenant et de les mettre à niveau et une fois que nous le ferons, tout ira bien.”