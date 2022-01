La santé fait état de 247 décès dus au Covid-19 et l’incidence dépasse les 3 000 cas

01/11/2022

En plein débat sur le traitement du coronavirus comme une grippe, l’Espagne a ajouté 247 décès tout en dépassant les 3 000 cas pour 100 000 habitants d’incidence cumulée (3 042). De plus, ils ont été ajoutés 134 942 nouveaux positifs et la pression hospitalière dans le service (13,3%) et dans l’USI (23,5%) continue d’être compromise au fur et à mesure que la transmission progresse.

Selon les données sur l’évolution de la pandémie du ministère de la Santé, sur le total signalé ce mardi, qui représente le troisième record le plus élevé depuis le début de la pandémie, 79 601 ont été diagnostiqués au cours des dernières 24 heures.

La Catalogne (43 500 cas), la Communauté de Madrid (20 195) et la Communauté de Valence (16 364) sont en tête en plus grand nombre absolu de nouveaux positifs au cours de la dernière journée.

Les pics quotidiens maximaux depuis le début de la pandémie, avec l’expansion d’omicron, ont été de 161 688 cas le 30 décembre (les deux jours précédents 101 760 et 99 671) et 137 180 infections le 4 janvier.

Au cours des 14 derniers jours, l’Espagne a accumulé plus de 1,4 million d’infections, dont 692 944 la semaine dernière.

Les données placent l’Espagne comme le deuxième pays d’Europe avec le plus grand nombre d’infections notifié le dernier jour.

Devant se trouve Royaume-Uni, avec 142.224 et une incidence de 3 613 cas, et derrière l’Espagne se trouve l’Italie, avec 101 762 infections et 3 108 points de transmission. La France a enregistré 142 224 infections et une incidence de près de 4 000 cas.

Au milieu de cette explosion d’infections, le plan que le gouvernement est en train de finaliser pour lutter contre le coronavirus en tant que grippe courante n’a pas atteint le même niveau dans les trois principales sociétés médicales de soins primaires.

Si pour certains c’est une décision hâtive qui brouille l’ampleur de la maladie « pour tenter de minimiser le Covid », pour d’autres c’est correct car « une attention semblable à la grippe » sauve le système.

Pendant ce temps, les épidémiologistes refusent de surveiller le covid-19 comme la grippe car « pour le moment, ce n’est pas comme les autres maladies ».

Concernant ce débat, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu qu’il est hâtif de penser à traiter le covid-19 comme une maladie endémique en raison de l’incertitude qui entoure encore le coronavirus et de la forte transmissibilité du variant omicron, qui pourrait contracter davantage plus de la moitié de la population européenne en six à huit semaines.

Les hospitalisations augmentent

Il y a 16 555 hospitalisés dans toute l’Espagne, 2 200 d’entre eux graves dans le unités de soins intensifs, tandis que 247 décès ont été enregistrés (463 au cours des sept derniers jours).

Le taux de mortalité moyen en Espagne a été réduit au cours du mois de décembre de 1,7% à 1,2%, en raison des données vaccinales élevées et de la campagne de doses supplémentaires pour les plus de 40 ans, bien que les hôpitaux et les cliniques ambulatoires enregistrent des pics de saturation.

Quant aux hôpitaux, en Catalogne, le taux d’occupation des soins intensifs atteint désormais 44,2%, tandis qu’au Pays basque, deuxième territoire avec le taux le plus élevé, il a augmenté au cours de la dernière journée à 34,4%.

Castilla y León (27,6%), Aragon (28,3%), la Communauté de Madrid (27,3%), la Communauté valencienne (26,4%) et les îles Baléares (25,3%) sont les autres territoires avec une plus grande pression dans les unités de soins intensifs, bien que dans ces territoires, l’occupation a baissé de quelques dixièmes au cours de la dernière journée.

Concernant l’ocoupage en plante, ceux avec le pourcentage le plus élevé de patients sont : Aragon (20%), La Rioja (16,7%), le Pays Basque (19,1%), la Communauté de Madrid (18,4%) et la Catalogne (14,8% ).

Incidence par les communautés

Ils mènent la transmission la plus élevée par incidence à 14 jours Navarre (7 253) et le Pays Basque (6 425) suivis de l’Aragon (5 799), Castilla y León (4 392), Estrémadure (3 660), Cantabrie (3 533), Ceuta (3 390), Catalogne (3 330) et La Rioja (3 131).

Derrière se trouvent d’autres comme les Asturies (3 102), Murcie (3 090), la Galice (3 042), Melilla (2 992), Castilla-La Mancha (2 988), la Communauté Valencienne (2 581) et la Communauté de Madrid (2 441).

En fin de transmission inférieure, seule l’Andalousie, qui a diminué l’incidence de 39 points (de 1 616 à 1 577), puisque les autres territoires sont bien au-dessus de 2 000 points.

Les indicateurs de transmission au cours des 7 derniers jours prévoient qu’au moins, le taux d’infections se maintiendra en raison d’une légère augmentation de l’incidence de 3 points, jusqu’à 1 462 cas pour 100 000 habitants.

La taux de positivité par détection par test continue d’augmenter et passe de 37,1 % à 38,1%.