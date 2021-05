La santé mentale et physique est de la plus haute importance dans la situation actuelle: Ritu Rakhra, responsable régional des ressources humaines, Inde, Dell Technologies

Pour chaque contribution versée, Dell égalise le montant du don jusqu’à 10 000 $ par membre de l’équipe et par an.

Les dernières semaines ont été difficiles pour nous tous, en particulier avec l’impact considérable de la vague actuelle de pandémie et le nombre croissant d’infections. Dell Technologies est résolue à soutenir les membres de son équipe pendant les périodes difficiles, a déclaré la responsable régionale des ressources humaines de la société pour l’Inde, Ritu Rakhra, alors qu’elle discutait avec Sudhir Chowdhary des diverses initiatives entreprises par Dell Technologies pour soutenir ses employés. Extraits:

Quelles politiques ont été mises en place par Dell Technologies pour aider les employés à faire face à la situation pandémique actuelle?

Chez Dell Technologies, notre priorité absolue est la santé et la sécurité des membres de notre équipe, afin de nous assurer qu’ils prennent soin d’eux-mêmes et de leurs proches. Alors que nous continuons à traverser ces moments difficiles, notre équipe de direction Dell Inde et nos dirigeants mondiaux ont un plan complet pour soutenir les membres de l’équipe en ce moment.

Compte tenu de la situation, nous nous sommes efforcés de répondre aux besoins urgents et de réorganiser nos politiques pour aider les membres de notre équipe. Depuis le soutien à l’hospitalisation, les numéros d’assistance 24/7 pour les employés et leurs personnes à charge, jusqu’à la télémédecine, l’orientation et les séances de conseil, tous ont été mis à disposition, ainsi que la facilitation du dépistage. Depuis l’année dernière, nous avons amélioré notre police d’assurance médicale pour introduire une couverture étendue pour Covid-19, en plus de l’assurance de base, qui a été mise à la disposition des membres de l’équipe et de leurs familles. Dans le cadre de la même politique, ils peuvent également réclamer des remboursements totaux pour les soins à domicile.

Une catégorie spéciale de congé – le congé de crise – a été offerte à ceux qui doivent prendre soin d’eux-mêmes ou de leur famille en ces temps difficiles. Le remboursement des vaccinations a été instauré pour les salariés et leurs familles.

Nous sommes très conscients du fait que «rester à la maison» pose ses propres défis, dont l’un est la capacité et la motivation de rester en forme. Reconnaissant ce besoin, nous avons mis en place un centre de bien-être où nous suscitons l’enthousiasme et lançons un «défi par étapes» parmi d’autres programmes où les employés ont la possibilité de rivaliser avec et contre des pairs du monde entier et de suivre les progrès en temps réel.

Comment Dell permet-il aux membres de son équipe de les aider à soutenir leur famille et la communauté?

Dell s’engage à créer un environnement sûr pour les membres de son équipe et leurs familles. Nous travaillons avec nos partenaires de services de santé – bien-être, télémédecine, assurance – pour fournir aux membres de notre équipe les meilleurs soins, soutien et ressources disponibles. Nous avons amélioré nos polices d’assurance pour répondre aux besoins de l’heure, nos partenaires de soins de santé disposent d’une équipe dédiée aux employés et aux familles Dell pour leur fournir un soutien pour leurs besoins médicaux.

Notre partenaire de télémédecine dispose d’une assistance téléphonique dédiée 24h / 24 et 7j / 7 pour la consultation audio / vidéo en ligne, la réservation d’ambulances, les tests médicaux, la livraison de médicaments et les installations de quarantaine à domicile. Nous comprenons que la santé mentale et physique est de la plus haute importance dans la situation actuelle. Dell propose un programme d’aide aux employés (PAE) par le biais de notre partenaire qui fournit des services de conseils professionnels. Nous avons également notre «Dell Wellness Hub» qui soutient le parcours de bien-être des membres de notre équipe, y compris leur santé mentale, leur bien-être physique et leur bien-être financier.

Alors que les dirigeants font leur part, les membres de l’équipe Dell sont également désireux d’aider la communauté et s’engagent activement via notre programme d’assistance. Nous nous sommes associés à la Fondation Hope pour permettre aux membres de notre équipe de contribuer aux efforts de secours répondant aux besoins immédiats de la communauté. Pour chaque contribution versée, Dell égalise le montant du don jusqu’à 10 000 $ par membre de l’équipe et par an.

Parlez-nous des initiatives en cours et prévues pour lutter contre les défis en matière d’hospitalisation et d’exigences similaires.

Compte tenu de la pression actuelle sur l’infrastructure médicale, l’équipe Dell Inde travaille à la mise en place d’un Covid Facilitation Center (CFC), qui permettra aux membres de l’équipe et aux membres de leur famille immédiate d’être équipés de toutes les informations et services nécessaires pour gérer Covid- 19 exigences sanitaires connexes. Comprenant la criticité, plus de 1000 concentrateurs d’oxygène ont été achetés pour soutenir les membres de notre équipe dans le besoin. Nous évaluons également les possibilités avec nos hôpitaux de réseau et les organismes de l’industrie pour offrir des vaccinations aux membres de notre équipe et à leurs familles.

