La santé notifie 3 093 nouvelles infections et 27 décès, l’incidence passant à 53 cas

11/06/2021 à 21:15 CET

PE

Les communautés autonomes ont notifié au ministère de la Santé ce vendredi 3 093 nouveaux cas de COVID-19, dont 1 877 diagnostiqués au cours des dernières 24 heures. Ces chiffres sont inférieurs à ceux du même jour la semaine dernière, où 2 261 positifs ont été signalés, ce qui montre la tendance à la hausse de l’évolution de la pandémie.

Le nombre total d’infections en Espagne est déjà passé à 5 025 639 depuis le début de la pandémie, selon les statistiques officielles. L’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours pour 100 000 habitants s’élève à 53,77, contre 51,61 hier. Au cours des deux dernières semaines, un total de 25 516 positifs ont été enregistrés.

Dans le rapport de ce vendredi 27 nouveaux décès ont été ajoutés, contre 46 vendredi dernier. Jusqu’à 87 504 personnes avec un test de diagnostic positif sont décédées depuis l’arrivée du virus en Espagne, selon les données recueillies par le ministère. Au cours de la semaine dernière, 48 personnes avec un diagnostic positif confirmé de COVID-19 sont décédées en Espagne.

Actuellement, il y a 1 793 patients admis pour COVID-19 dans toute l’Espagne (1 799 hier) et 386 en soins intensifs (400 hier). Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 217 admissions (225 hier) et 192 sorties (210 hier). Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus s’élève à 1,45% (1,52% hier) et en USI à 4,23% (4,37% hier).

Entre le 26 octobre et le 1er novembre, les communautés autonomes ont réalisé 497 186 tests de diagnostic, dont 303 668 PCR et 193 518 tests antigéniques, avec un taux global pour 100 000 habitants de 1 057,25.

Pendant, le taux de positivité est de 2,79%, contre 2,76% hier. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que ce chiffre soit inférieur à 5% pour considérer la propagation du virus comme « contrôlée ».

Plus de 1,5 million de troisièmes doses

Les communautés autonomes ont administré jusqu’à ce vendredi un total de 72 594 573 doses de vaccins contre le COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen, 183 842 d’entre eux au cours des dernières 24 heures. Cela représente 94,3 % de celles distribuées, qui s’élèvent à 76 959 219 unités.

Selon les données du ministère de la Santé, 1 518 617 troisièmes doses ont déjà été administrées, 1 331 295 de Pfizer (contre 1 188 017 hier) et 187 322 par Moderna (contre 171 244 hier). Ces données recueillent les doses supplémentaires chez les personnes à haut risque et celles vivant en résidence, ainsi que celle des plus de 70 ans.

Un total de 37 375 642 personnes ont déjà reçu le guide complet, 14 778 de plus qu’hier. Cela représente 88,7 % de la population cible, c’est-à-dire les plus de 12 ans. En revanche, 38 083 061 personnes au total ont reçu au moins une dose, soit 90,4 % de la population cible, soit 11 981 de plus qu’hier.

Les données indiquent que 54 925 389 doses de Pfizer ont été livrées en Espagne, dont 51 622 395 administrées ; 10 764 810 correspondant à Moderna, avec 9 211 558 déjà inoculés ; 9 109 480 d’AstraZeneca, avec 9 785 502 injectés ; et 2 159 540 de Janssen, avec lesquels 1 975 118 personnes ont été vaccinées.

Le ministère de la Santé a fourni ces informations dans le rapport d’activité du processus de vaccination contre le COVID-19 sur la base des données recueillies entre le 27 décembre 2020, jour du début des vaccinations, et le 4 novembre.