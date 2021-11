» 9 personnes sur 10 pensent que la numérisation présente des avantages évidents, mais reconnaît qu’il comporte des risques tels que la sédentarité, la toxicomanie ou l’isolement social », selon le rapport Santé et nouvelles habitudes numériques, réalisé par la Fundación MAPFRE et Salvetti Llombart.

Sur les 9 personnes qui considèrent cela, principalement des femmes et des personnes entre 56 et 70 ans, elles le pensent en raison de la facilité avec laquelle nous pouvons connecter avec nos proches dans l’environnement numérique.

Cependant, d’autres options pour lesquelles ils ont considéré qu’elles nous procurent un avantage évident sont parce qu’elles nous permettent faire des achats et des démarches de n’importe où, polluez moins et réconciliez plus.

La santé numérique est comprise comme l’utilisation responsable de la technologie, et c’est ce qui a fait l’objet de recherches. L’objectif du rapport est d’analyser la santé numérique des Espagnols, qui peuvent en bénéficier, à condition que les écrans et le contenu soient utilisés de manière appropriée. Mais il peut également être endommagé en raison d’une dépendance ou d’une surutilisation.

Selon le rapport « 36% des personnes reconnaissent avoir vécu une baisse de cette dimension de la santé dans la pandémie »

Dans ce cas, le rapport conclut en s’assurant que 6 personnes sur 10 – 30% – définissent la santé numérique sous un angle négatif, dans la mesure où elle est influencée par une mauvaise utilisation des appareils.

Pour l’étude, plus de 2500 entretiens durant le mois de septembre. Les conclusions sont claires : la santé numérique s’est détériorée avec la pandémie en raison d’une utilisation excessive des appareils.

Les jeunes, les plus touchés

Les Espagnols se connectent à Internet un en moyenne six heures par jour. De plus, 77% ont augmenté son utilisation au cours de 2019. Cependant, ce sont les jeunes entre 20 et 26 ans qui ont augmenté leur temps de connexion de 90%, causant un impact négatif sur votre santé.

La situation s’aggrave dans cette tranche d’âge, car leur santé numérique obtient un score de 6,7 sur 10. La moyenne nationale est de 7,1. Cette numérisation est donc plus importante chez les jeunes et dans les ménages aux revenus plus élevés, où ils ont 40 % plus d’appareils que les ménages à faible revenu.

Les experts conseillent de ne pas abuser des appareils numériques et de limiter leur utilisation parmi les plus petits

De même, ce sont les ménages aux revenus les plus élevés qui avouent avoir une meilleure santé numérique, car ils ont tendance à appliquer de meilleures règles d’utilisation des nouvelles technologies.

Risques d’hyperconnexion

Une connexion excessive à Internet et une utilisation constante des appareils peuvent présenter une série de risques tels que, précise l’étude, la fatigue visuelle (44%), le manque de reconnaissance des vraies nouvelles ou des fausses nouvelles (39 %), le connexion constante au travail (31%) ou le mode de vie sédentaire (32%). Bien qu’ils soulignent qu’avec le covid-19, le degré de sensibilisation pour les prévenir a également augmenté.

En être conscient permet de promouvoir la santé numérique. En ce sens, les experts sont clairs, et conseillent de ne pas abuser des appareils numériques, de limiter leur usage chez les plus petits ou d’apprendre à naviguer en toute sécurité sur le net.

Suivez les sujets qui vous intéressent