La Santé publique étudie aujourd’hui la vaccination des enfants, mais les communautés décideront de la manière dont elle sera réalisée

12/07/2021 à 12:00 CET

Olga Pereda

La Commission de santé publique, qui regroupe des techniciens des communautés autonomes et du ministère de la Santé, tient ce matin une réunion à l’ordre du jour de la stratégie de vaccination contre le coronavirus chez les enfants de 5 à 11 ans, la tranche de population qui est pas encore vaccinés et dont l’incidence explose : 390 cas pour 100 000 habitants, contre 234 pour la moyenne générale. Reste à savoir comment, quand et où les ponctions sont effectuées. C’est quelque chose que les communautés autonomes décideront, comme l’a expliqué la ministre de la Santé, Carolina Darias. Si elle est approuvée (tout indique que oui), la campagne ne commencerait pas avant la deuxième quinzaine de décembre, date à laquelle les sérums sûrs et efficaces seront disponibles. Comme pour le reste de la population, les vaccinations ne seront pas obligatoires.

Il y a quelques semaines, le L’Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son feu vert à l’administration de Pfizer aux enfants de moins de 12 ans, ce qui se produit depuis longtemps aux États-Unis et au Canada. La France a également recommandé les injections pour les garçons et les filles. Compte tenu des conséquences bénignes que la maladie a généralement chez les mineurs (50 % sont généralement asymptomatiques), la vaccination des enfants n’est pas urgente mais elle est importante. Et c’est pour plusieurs raisons, comme l’expliquent les pédiatres : leur droit à une protection individuelle, faire progresser l’immunité de groupe, diminuer la circulation du virus et l’apparition de nouvelles variantes.

« J’espère que les meilleures décisions seront prises en ce qui concerne la vaccination des enfants. Les sérums arriveront le 13 décembre et j’espère que nous sommes dans les meilleures conditions, tant les collectivités que le Gouvernement, pour commencer à vacciner si la Commission de la santé publique le décide. La modalité devra décider des autonomies », a souligné Darias, à Bruxelles, où il rencontre ses homologues européens pour analyser la situation de la pandémie, qui frappe certains pays avec une virulence particulière.

Dans la décision d’aujourd’hui Commission de la santé publique et plus tard le Conseil interterritorial du système national de santé L’avis de la Vaccine Conference, composée d’experts, pèsera lourd, et elle préparera vraisemblablement un document avec sa position sur les bénéfices de la vaccination contre le covid dans cette tranche d’âge.

En Espagne, plus de 3 millions d’enfants pourraient recevoir du sérum Pfizer. Ce ne sera pas la même dose que celle des adultes, mais un tiers. Reste à savoir si les garçons et les filles reçoivent également deux doses et quel intervalle de temps s’écoulera entre la première ponction et la seconde.