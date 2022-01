La SAT arrête un officier de Sebi pour un retard excessif dans la délivrance d’un avis de justification

En outre, le tribunal a annulé une ordonnance de Sebi, par laquelle l’arbitre avait imposé une amende de Rs 10 lakh à la maison de courtage pour certaines violations.

Le Securities Appellate Tribunal (SAT) a arrêté un arbitre de Sebi pour « retard excessif » dans la délivrance d’un avis de justification dans une affaire liée à Shriram Insight Share Brokers Ltd. En outre, le tribunal a annulé une ordonnance de Sebi, par laquelle le l’agent adjudicateur avait imposé une amende de Rs 10 lakh à la maison de courtage pour certaines violations.

L’ordonnance est intervenue après que Shriram Insight Share Brokers a approché le tribunal contre l’ordonnance Sebi, rendue en juin 2020, au motif qu’il y avait eu un retard de la part du régulateur dans l’émission de l’avis de justification (SCN). Notant que le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a mis sept ans et demi à émettre le SCN, le tribunal a déclaré que « le point de vue adopté par l’AO est manifestement erroné et ne peut être maintenu ».

« Nous sommes d’avis que lorsqu’un moyen de défense est invoqué par l’appelant (maison de courtage), il incombe à l’AO, en tant qu’autorité quasi judiciaire, de traiter l’affaire au lieu de contourner la question et de la pousser sous le tapis sans s’en occuper. « Le motif soulevé et non traité équivaut à une indiscipline judiciaire », a déclaré la SAT dans une ordonnance rendue le 4 janvier.

En l’espèce, le tribunal a noté qu’il y avait eu un retard excessif dans la délivrance du SCN. En outre, aucune explication n’a été donnée par Sebi quant aux raisons pour lesquelles le SCN ne pouvait pas être délivré plus tôt.

«En l’absence de toute justification, nous sommes d’avis que l’avis de justification n’a pas été émis dans un délai raisonnable et, en fait, il y a eu un retard excessif dans la délivrance de l’avis de justification. « Nous sommes en outre d’avis que les différends anciens et périmés ne devraient pas être soulevés », a-t-il ajouté.

Même s’il n’y a pas de délai de prescription prévu dans la loi Sebi pour la délivrance d’un SCN ou pour l’achèvement de la procédure d’adjudication, le tribunal s’est appuyé sur plusieurs arrêts de la Cour suprême pour faire valoir que le régulateur devrait exercer ses pouvoirs dans un délai délai raisonnable.

Auparavant, Sebi avait procédé à une inspection des livres comptables relatifs au courtage en valeurs mobilières en janvier-février 2012, puis un rapport d’inspection a été signifié à Shriram Insight Share Brokers en mai 2012 et une réponse a été déposée par elle en juin 2012. Par la suite, le Le SCN a finalement été publié en décembre 2019 après sept ans et demi pour expliquer pourquoi une enquête ne devrait pas être tenue et qu’aucune sanction ne devrait être imposée pour les violations présumées.

Dans l’avis, il était allégué que le courtier avait commis certaines violations, notamment le non-règlement des comptes en cours et des lacunes dans les formulaires Know Your Clients (KYC).

