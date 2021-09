La satire des catastrophes naturelles de Netflix, Don’t Look Up, obtient un nouveau clip et une nouvelle date de sortie

Netflix a publié un nouveau clip de Don’t Look Up, le prochain film satirique catastrophe d’Adam McKay qui suit deux scientifiques qui doivent informer le monde qu’un astéroïde destructeur de la Terre arrive. Netflix a dévoilé ce clip dans le cadre de Tudum, son événement de fans virtuels en streaming.

Dans Don’t Look Up, Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence incarnent des astronomes qui se lancent dans une tournée médiatique pour parler aux gens d’un météore qui devrait s’écraser sur Terre. Meryl Streep joue le président des États-Unis, Jonah Hill jouant son chef d’état-major alors qu’ils – et le reste de la nation – délibèrent sur ce qu’il faut faire ou même reconnaître s’il y a un problème. Dans le clip récemment publié, DiCaprio et Lawrence obtiennent nerveusement une audience avec Streep et Hill, mais l’administration ne prend pas la peine de prendre au sérieux les inquiétudes des astronomes concernant une « certitude à 100 % » de la catastrophe. Au lieu de cela, ils dégradent rapidement le statut de la situation pour « rester serré et évaluer ».

Les autres grands noms de la distribution sont Rob Morgan, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Cate Blanchett, Ron Perlman, Ariana Grande et Scott Mescudi AKA Kid Cudi.

McKay, qui a une longue histoire dans la réalisation de comédies loufoques telles que Anchorman et Step Brothers, poursuit sa séquence de plats un peu plus sérieux qu’il a établis avec The Big Short et Vice. McKay a précédemment déclaré que Don’t Look Up empruntait un trope à Jaws où le maire nie l’existence d’un requin tueur, malgré les preuves qui l’entourent. Dans Don’t Look Up, les gens ne veulent pas croire que le météore arrive, même si les experts le disent.

“Nous ne pouvons même plus nous parler. Nous ne pouvons même pas être d’accord. Il s’agit donc du changement climatique, mais à sa racine [Don’t Look Up is] sur ce qu’a Internet, ce qu’ont les téléphones portables, ce que le monde moderne a fait à la façon dont nous communiquons », a déclaré McKay à Collider.

Don’t Look Up sortira le 24 décembre exclusivement sur Netflix.