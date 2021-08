La satisfaction des clients est une pente glissante : optimisez, ne maximisez pas

Votre agence doit-elle rechercher une satisfaction client maximale ? Non, au lieu de cela, je vous recommande rechercher une satisfaction client optimale.

Pourquoi? Parce que la satisfaction maximale des clients a un coût trop élevé. Si votre objectif est d’obtenir 100% de satisfaction de 100% des clients, vous vous retrouverez faire trop de compromis. Cela nuira aux marges bénéficiaires et à votre propre satisfaction.

Attention au coût de la satisfaction client maximale

À la recherche d’une satisfaction à 100 %, il se peut que votre agence fasse des compromis dangereux :

Sous-facturation et autre don de travail gratuit (parce que vous pensez que le client n’aimerait pas payer le prix fort) Accorder des remises inutiles dans les propositions (parce que vous sentez que vous devez accorder une remise) Eviter de donner aux clients des commentaires difficiles mais nécessaires (parce que vous avoir peur qu’ils ne vous aiment pas)Mettre en œuvre un travail basé sur de mauvais retours clients (parce que vous ne voulez pas repousser, même lorsque vous savez que la demande du client est contraire à la stratégie)Devenir un preneur de commandes à faible coût plutôt qu’une agence de grande valeur, axée sur la stratégie (parce que vous n’avez plus confiance en la qualité de vos conseils)

La satisfaction du client est importante… mais la satisfaction maximale a un coût. Il y a un coût financier… et parfois un coût existentiel aussi.

Que faire à la place ? Choisissez d’optimiser la satisfaction client. Comment? Continuer à lire!

Comment optimiser la satisfaction client dans votre agence

Comme je le partage dans mon article sur « Maximizer vs. Optimizer », la maximisation est une poursuite dangereuse – vous ne vous sentez jamais « fini » car il y a toujours plus à maximiser. En revanche, l’optimisation consiste à peser le pour et le contre– et en choisissant d’investir votre argent et vos efforts pour produire le rendement souhaité. Il s’agit du retour sur investissement (ROI) plutôt que du rendement maximum absolu.

Prêt à optimiser ? Suivez ces conseils lors de la mise en œuvre de la stratégie dans votre agence.

Choisissez ce que signifie la satisfaction client « optimisée » pour votre agence. Voulez-vous que les clients soient satisfaits la plupart du temps ? 80% du temps ? 99% du temps ? La réponse dépend de vous. Mais plus vous vous rapprochez de 100 %, plus il sera difficile d’atteindre et de maintenir ce niveau de satisfaction, et plus vous vous rapprocherez de la maximisation plutôt que de l’optimisation.Choisissez les bons KPI et cibles. Les agences utilisent souvent une version du Net Promoter Score (NPS) dans leurs enquêtes de satisfaction client, le « combien êtes-vous susceptible de recommander X » sur une échelle de 0 à 10. Cela produit un score de -100 à +100, où un nombre positif est bon et +50 ou plus est de classe mondiale. Si vous utilisez le NPS, réfléchissez bien à un score de +100 ; cela signifie que 100% des clients vous ont donné un 9/10 ou 10/10. C’est bien en théorie mais peu probable en pratique.Tenez-vous derrière votre équipe. Votre équipe a besoin de savoir que vous les soutiendrez au fur et à mesure qu’elle suivra votre stratégie. Cela inclut de vous ranger du côté de votre équipe lorsqu’un client est déraisonnablement contrarié et de licencier vos clients toxiques avant qu’ils ne fassent démissionner vos excellents employés.S’engager dans la gestion de la portée. La dérive de la portée est une partie normale de la vie d’une agence… mais ignorez-la à vos risques et périls. Les clients ont tendance à aimer le travail gratuit, ce qui augmente leur satisfaction, mais réduit vos marges bénéficiaires. « Stratégiquement gratuit » est OK ; “secrètement gratuit” ne l’est pas.Considérez où vous tracerez la ligne. Il y a des moments dans la vie de l’agence où le comportement du client est 100% inacceptable. Dans mes consultations, cela a inclus un client criant après un employé de l’agence, un client faisant une série de commentaires misogynes à l’équipe de l’agence et des clients qui refusent de respecter des limites raisonnables autour des communications après les heures normales. En tant que leader, c’est votre travail de risquer la colère de clients déraisonnables, de protéger votre équipe.Engagez-vous à équilibrer chaleur et compétence. Je suis un grand fan de Warmth & Competence, du livre The Human Brand. Le concept vous donne, à vous et à votre équipe, un cadre pour prendre de meilleures décisions. Si un choix prend en charge la chaleur élevée et la compétence élevée, c’est probablement une bonne idée. L’approche vous aide également à éviter d’incliner trop loin dans une direction.Ne réinventez pas la roue. Donnez à votre équipe des outils et des modèles pour relever les défis des clients.Faites attention à la concentration du client. Ne laissez pas un seul client devenir plus de 20 % de vos revenus ; si vous le faites, vous avez un problème de concentration client. Et votre équipe se sentira obligée de faire n’importe quoi pour satisfaire le client, même si cela nuit à votre viabilité financière.

En tant que propriétaire, vous êtes en fin de compte responsable de la satisfaction du client, à la fois du processus et des résultats. Mais réfléchissez à la manière dont vous enrôlerez votre équipe, y compris votre responsable des services clients et votre responsable des opérations, pour vous aider à obtenir des résultats.

Question : Comment allez-vous optimiser la satisfaction client dans votre agence ?