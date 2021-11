La satisfaction presque totale de Scariolo

27/11/2021 à 21:05 CET

Sans aucun des joueurs qui ont marqué l’histoire il y a deux ans en conquérant la deuxième médaille d’or universelle à Pékin après avoir dépassé l’Argentine en finale, Espagne a commencé vendredi avec un vent d’ouragan à domicile contre la Macédoine du Nord leur parcours à travers les fenêtres de qualification pour la Coupe du monde qui sera co-organisée par le Japon, les Philippines et l’Indonésie en 2023.

En effet, parmi les acteurs participant à cette « fenêtre » celui qui s’est le plus rapproché du titre de champion en terres chinoises était Jaime Fernández, garde-garde d’Unicaja qui est tombé en 2019 dernier de la liste définitive des 12 joueurs. « J’étais sur le point d’y aller », a récemment expliqué l’équipe de jeunes étudiants dans une interview télévisée.

Dans l’exposition susmentionnée contre la Macédoine du Nord (65-94) Yankuba Sima a brillé de sa propre lumière à ses débuts avec l’absolu à l’âge de 25 ans. Sans aucun doute, travailler pendant plus de deux ans sous les ordres d’un enseignant comme Pedro Martínez à Manresa a été la clé de cette avancée que l’intérieur catalan a confirmé vendredi avec 15 points, sept rebonds et un PIR +23.

Note très positive

Pour tout cela et pour la façon dont le premier match de l’équipe espagnole depuis les Jeux de Tokyo a été développé, Sergio Scariolo était plutôt satisfait dans votre analyse.

« Nous avons joué un bon match à de nombreux points de vue. Nous avons maintenu la Macédoine du Nord à un faible pourcentage de frappeurs et avons bien rebondi contre une équipe légèrement plus forte et plus athlétique que nous. On se partage aussi bien le ballon sans égoïsme et ça c’est important & rdquor;, a expliqué le sélectionneur espagnol.

Joel Parra se prépare à marquer à volonté

| FIBA EUROPE

L’entraîneur de Bologna Virtus (il cumule les deux postes depuis cette campagne) s’est également donné rendez-vous pour l’exigeant duel de ce lundi également dans la ville macédonienne de Skopje contre la Géorgie des Giorgi Shermadini (Lenovo Tenerife), Thad McFadden (Hereda San Pablo Burgos), Beqa Burjanadze (Coosur Real Betis) et l’ancien Baskonista Tornike Shengelia (CSKA Moscou).

« Là où nous n’avions pas raison, c’est dans les triples (seulement 9/30). Les coups très ouverts ne sont pas entrés, mais les situations très ouvertes étaient bien recherchées et c’est tant mieux», a poursuivi l’Italien.

Finalement, Scariolo s’est félicité de la performance remarquable des trois débutants Sima, Jaime Pradilla (Valencia Basket) et Dani Pérez (BAXI Manresa) dans leur « première » à l’âge de 31 ans. « Nous avons avancé dans l’objectif de donner des minutes aux nouveaux joueurs qui doivent s’imposer. Globalement le bilan est très positif & rdquor;, a ajouté l’ancien entraîneur adjoint des Raptors.