La sauce secrète d’Allbirds : les premiers investisseurs réfléchissent au succès de l’entreprise de chaussures lors de son introduction en bourse

Baskets en laine Allbirds. (Photo . / Kurt Schlosser)

Une forte éthique de marque ; axé sur l’avenir ; et obsédé par la fidélisation de la clientèle.

Ce sont quelques-uns des ingrédients qui ont contribué à transformer Allbirds en un cordonnier de 3 milliards de dollars, selon l’un des premiers bailleurs de fonds de l’entreprise.

Allbirds a fait ses débuts sur le Nasdaq mercredi, avec des actions atteignant 60% le premier jour de négociation. La société a levé 300 millions de dollars lors de son introduction en bourse. Elle a vendu plus de huit millions de paires de chaussures depuis son lancement il y a six ans. Le chiffre d’affaires net s’est élevé à 219,3 millions de dollars en 2020, en hausse de 73 % d’une année sur l’autre.

Dan Levitan, co-fondateur de Maveron. (Photo Maveron)

La société de capital-risque basée à Seattle, Maveron, qui a mené un cycle de série A de 7,25 millions de dollars en 2016, détenait la plus grande participation dans Allbirds avant l’introduction en bourse, qui valait environ 400 millions de dollars sur la base du prix d’ouverture.

Maveron a été co-fondé par l’ancien PDG de Starbucks, Howard Schultz et Dan Levitan, qui ont écrit un article de blog aujourd’hui célébrant l’introduction en bourse d’Allbirds.

« Allbirds s’est toujours engagé à faire de meilleures choses d’une meilleure manière », a écrit Levitan. « Depuis leurs débuts, ils l’ont fait en se concentrant sans relâche sur le développement de produits pour prouver que le confort, le design exceptionnel et la durabilité ne doivent pas nécessairement s’exclure mutuellement. Cela continue aujourd’hui.

Levitan a noté qu’Allbirds s’était engagé très tôt à créer une marque fondée sur trois piliers : le confort, un design simple et de haute qualité et la durabilité.

La société a également établi sa pertinence plus rapidement que toute autre dans le portefeuille de Maveron, a déclaré Levitan. La société de capital-risque a investi dans 150 startups grand public depuis son lancement en 1998, dont eBay, drugstore.com, Groupon, Shutterfly et Zulily. Les investissements les plus récents incluent Pacaso, Impossible Foods, Trupanion et d’autres.

« Les meilleurs fondateurs sont également capables de gagner en confiance grâce à leurs premiers succès, mais apprécient combien il faut travailler dur et combien de temps pour construire une marque durable et durable », a écrit Levitan dans son éloge des co-fondateurs Tim Brown, un ancien footballeur professionnel. joueur néo-zélandais et Joey Zwillinger, ingénieur en biotechnologie.

L’accent mis par Allbirds sur le client est également la clé de son succès. Il a amélioré la chaussure de base Wool Runner plus de 30 fois; propose des produits en ligne et en personne ; et élargi pour vendre des chaussettes et des foulards.

« Je suis un exemple éloquent de la fidélité de leurs clients », a écrit Levitan. « J’ai acheté 45 paires au cours des cinq dernières années. Je ne me souviens littéralement pas de la dernière fois que j’ai porté des chaussures en cuir, et j’avais l’habitude de porter des chaussures en cuir tous les jours.

« Les excellents produits ont un moyen de s’intégrer dans la vie des consommateurs, ce qu’Allbirds a fait non seulement dans ma vie, mais aussi dans la vie de millions d’autres clients. »