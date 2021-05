la sauvagine baisse de 22% en un an seulement

07/05/2021 à 13:18 CEST

Les oiseaux aquatiques qui passent l’hiver en Catalogne ont connu une forte baisse, de 22%, par rapport à l’année précédente. Cependant, ce n’est qu’un exemple de la forte baisse de la biodiversité dans cette communauté, qui dans son ensemble a été réduite de 25 pour cent en moins de vingt ans.

Dans un communiqué, ce département affirme que la population de ces oiseaux a atteint 280 699 individus cet hiver, contre 360 ​​781 l’an dernier, ce qui “confirme une tendance à la baisse amorcée, avec des fluctuations, en 2008” et implique le chiffre le plus bas des 10 derniers années.

Le ministère a conclu que «La diminution significative de la superficie inondée des rizières en hiver dans le Delta de l’Ebre (Tarragone) a provoqué une baisse significative de la capacité d’accueil de la principale zone humide de Catalogne »et, par extension, du rôle global de la Catalogne en tant que lieu d’hivernage de la sauvagine.

En 2021, le chiffre le plus bas des dix dernières années a été enregistré. Au cours de cette période, il y a eu une perte annuelle de personnel de 3% en Catalogne, en raison des résultats dans le delta de l’Èbre. Ainsi, dans les régions de Tarragone et des Terres de l’Ebre, la tendance au cours de ces dix années a consisté en d’une diminution de 3,75% par an.

Le reste des résultats par territoire montre que, au-dessus de la moyenne, se trouvent les régions de Barcelone, qui affichent une tendance à une augmentation modérée de 0,75% par an par rapport à la moyenne. Les régions de Lleida ont une diminution annuelle modérée de 0,48% et celles de Gérone ont une diminution annuelle modérée de 2,52%.

Les canards étaient le groupe le plus surveillé, avec 89 343 spécimens. D’elles, 49651 étaient des colverts (plus de la moitié du total), 14 362 sarcelles et 13 783 cuillères communes; 7 054 hérons hérons et 3 188 hérons cendrés ont été observés, ainsi que 67 480 échassiers, dont 37 713 bécasseaux communs et 9 044 vanneaux européens.

Des spécimens d’espèces menacées et “associées à des zones humides de bonne qualité environnementale” ont également été enregistrés, comme le malvass à tête blanche, les poteaux bruns et le butor commun, rapporte la Generalitat.

Malgré l’incidence de la pandémie de Covid-19, des travaux ont été effectués dans 195 localités, 20 de plus qu’en 2020, et malgré la diminution du nombre, 134 espèces ont été identifiées, sept de plus qu’en 2020.

La biodiversité en Catalogne baisse de 25% par rapport à 2002

Mais ce n’est pas le seul indicateur qui montre une situation préoccupante de l’environnement en Catalogne.

Le Rapport sur l’état de la nature en Catalogne 2020 confirme une 25% de réduction moyenne de la biodiversité du territoire catalan depuis 2002, et des pertes allant jusqu’à 54% dans les populations de différentes espèces animales et végétales.

Plus précisément, le rapport met en garde contre une diminution de 12% des espèces sauvages dans les forêts et buissons, 34% dans les milieux agricoles et les prairies, et 54% dans les rivières, lacs et zones humides, comme l’ont souligné les responsables du ministère lors de leur intervention dans la présentation. .

«Ce sont des pertes inférieures à celles à l’échelle mondiale, mais il est clair que en Catalogne, nous n’ignorons pas l’aggravation de la situation de la biodiversité et que nous devons agir en conséquence », ont souligné les responsables politiques.

Le rapport, basé sur des données et des preuves scientifiques recueillies par des centaines de volontaires et qui a eu la participation de différentes administrations publiques et institutions scientifiques, devrait être la base “pour provoquer un tournant dans les politiques environnementales” en Catalogne.

Il est à noter que le rapport fournit les premiers chiffres officiels sur la dégradation environnementale subie par la Catalogne d’une manière large et profonde, qui permet “de passer de la photographie au film” en ce qui concerne la connaissance du milieu naturel et, par conséquent, permet influencer les politiques publiques et protéger sciemment l’environnement.

Un déclin «progressif et généralisé»

Le rapport, de plus de 100 pages, quantifie en 33059 les espèces de plantes, poissons, oiseaux, mammifères et insectes présentes dans 680 habitats connus en Catalogne et souligne que, les populations d’invertébrés et de vertébrés en Catalogne ont perdu en moyenne un individu sur quatre au cours des 20 dernières années.

«La Catalogne connaît un déclin progressif et généralisé de sa biodiversité», a expliqué Brotons, chercheur au Centre de recherche écologique et d’applications forestières (CREAF) et coordinateur de l’étude, qui a imputé les changements dans l’utilisation des terres et aussi le changement pour cette perte. climat et l’arrivée de etespèces exotiques envahissantes, plus de 1 200 selon le rapport.

Le rapport met également en garde contre la situation «défavorable» de 70% des espèces dans les systèmes littoraux et marins de la Catalogne, notamment en raison de la surexploitation de la pêche, les captures accidentelles d’animaux marins et la surpopulation du littoral, la zone la plus peuplée de Catalogne.

«La cause profonde de cette perte de biodiversité (dans tous les domaines) est un modèle socio-économique qui intensifie l’obtention de ressources dans certaines zones et en abandonne d’autres qui avaient été utilisées de manière plus durable», résume le rapport, qui reconnaît également que les mesures de conservation ont été essentielles pour inverser la situation négative de certaines espèces, habitats et lieux.

