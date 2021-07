La sauvegarde par Google One gardera toutes vos données vitales en sécurité en un seul endroit

Dans le but de simplifier et de rationaliser ses services de sauvegarde pour les appareils Android, Google fusionne ses applications directement avec le système d’exploitation mobile pour essayer de protéger toutes vos données les plus importantes.

La mise à jour et le lancement de Backup by Google One ont été effectués sans grande fanfare apparente, même s’ils semblent rassembler pour la première fois les services de l’entreprise dans une offre de sauvegarde unifiée.

La sauvegarde par Google One remplacera la solution de sauvegarde du système actuelle, mais les utilisateurs n’ont pas besoin d’avoir un compte avec sa plate-forme Google One existante.

Une fois la mise à jour, qui devrait être déployée pour tous les utilisateurs d’Android à partir de la version 8.0 dans les semaines à venir, sera terminée, Google indique que les utilisateurs bénéficieront d’une solution de sauvegarde plus unifiée, mais granulaire.

Il s’appuie sur l’offre actuelle de l’entreprise (qui sauvegarde les données des applications, les SMS, l’historique des appels, les contacts, les réseaux Wi-Fi, etc.) en ajoutant des photos, des vidéos et des messages MMS. Dans le même temps, les utilisateurs pourront choisir ce qui est stocké et ce qui ne l’est pas.

Remplacer les anciennes solutions

Dévoilé pour la première fois il y a trois ans, Google One est l’offre de sauvegarde unifiée de l’entreprise, se présentant à la fois comme une application mobile et un site Web. Il offrait un stockage en nuage étendu, les 15 premiers Go étant gratuits et les consommateurs ayant la possibilité de louer aussi peu que 100 Go, jusqu’à 30 téraoctets de stockage.

L’année dernière, il a également commencé à permettre aux utilisateurs de sauvegarder leurs messages MMS, bien que moyennant des frais.

Bien que nous ne puissions pas encore en être sûrs, il est très probable que la nouvelle mise à jour remplacera complètement l’option de sauvegarde Android par défaut. De plus, il ne nécessitera pas de compte Google One.

Le stockage est partagé entre plusieurs services Google, tels que Google Drive, Gmail et Google Photos. Initialement, Google One a remplacé la version payante de Google Drive. Bien que le stockage brut ne soit pas accessible, les e-mails, les fichiers et les images peuvent être ajoutés et supprimés via Gmail, Google Drive et Google Photos.

Via : 9to5Google