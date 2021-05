La SBA inondée de plus de 17000 demandes de secours sur les sites

La Small Business Administration (SBA) a reçu au nord de 17000 demandes d’aide financière de la part de propriétaires de sites dans le besoin depuis la réouverture de son portail de subvention aux opérateurs de sites fermés (SVOG) lundi.

La plate-forme Web s’est brièvement écrasée au début du mois et a reçu quelque 17 356 candidatures au cours des 24 premières heures de sa mise en ligne, a déclaré un représentant de la SBA à Variety. À l’époque, environ 9 500 de ces demandes avaient été «lancées» et environ 8 000 avaient été «soumises», selon la même source, et le site Web est toujours en ligne.

Financé par le Economic Aid to Hard-Hit Small Businesses, Nonprofits, and Venues Act et modifié par l’American Rescue Plan Act de 1,9 billion de dollars, le programme de soutien aux sites de 16 milliards de dollars de la SBA est ouvert aux propriétaires et aux promoteurs de salles ainsi qu’aux producteurs de théâtre, aux musées opérateurs, propriétaires de salles de cinéma et même représentants de talents, par le portail SVOG.

Il convient toutefois de noter que les sites doivent avoir été «en service» le samedi 29 février 2020 pour être éligibles à une aide au titre du programme. De plus, les propriétaires d’établissement qui ont reçu des fonds du Programme de protection des chèques de paie (PPP) après le dimanche 27 décembre 2020 et qui demandent également à recevoir du capital SVOG verront le premier montant soustrait du dernier paiement.

Enfin, en ce qui concerne les nuances du programme, les entités éligibles ouvertes avant le 1er janvier 2019 bénéficieront d’un «montant égal à 45% de leurs revenus bruts gagnés en 2019 OU 10 millions de dollars, le moins élevé des deux». En revanche, les professionnels dont les établissements ont ouvert leurs portes après le début de 2019 recevront «le revenu mensuel brut moyen pour chaque mois complet pendant lequel vous étiez en activité en 2019, multiplié par six (6) OU 10 millions de dollars, selon le montant le moins élevé».

Les paiements de secours peuvent être utilisés pour couvrir la masse salariale, le loyer, les impôts locaux et étatiques, les «dépenses professionnelles ordinaires et nécessaires», etc. – mais pas pour acheter un bien immobilier, rembourser des emprunts contractés après le 15 février 2020 ou en faire de nouveaux. investissements ou prêts, selon le site Web de la SBA.

La National Independent Venue Association (NIVA) a abordé le retour du portail SVOG dans une série de tweets, déclarant en partie: «Ces subventions permettront aux entités éligibles de rembourser des montagnes de dettes contractées au cours des 13 derniers mois après la fermeture de presque tous perte de revenus, ainsi que financement des efforts de réouverture – y compris la sauvegarde des emplois et l’embauche de personnel – lorsqu’il est sécuritaire de le faire. »

Bien que Burning Man ait été annulé cette semaine en raison des préoccupations persistantes des organisateurs concernant le COVID-19, tandis que EDC Las Vegas a été retardé jusqu’en octobre, les preuves suggèrent que le divertissement basé sur la foule reviendra plus tôt que tard – au profit des propriétaires de salles, des artistes et les fans.

Le Hollywood Bowl a l’intention de lancer «14 semaines de concerts avec un mélange de programmation» en juillet », tandis que le comédien Bill Burr, la star de la country Jason Aldean et d’autres se préparent à se lancer dans des tournées 2021.