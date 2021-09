La scène attrayante des poids moyens avec Golovkin, Murata, Charlo, Andrade, Lara et Maravilla

Dario Pérez

L’une des divisions reines de l’histoire de la boxe a toujours été le poids moyen, un équilibre entre la vitesse qui est encore préservée à 72 kilogrammes et le punch que l’on a avec cette masse.

Pour cette raison, nous sommes particulièrement désolés qu’il s’agisse d’une catégorie dans laquelle nous voyons à peine du mouvement chez ses meilleurs combattants. Le champion du monde IBF, Gennady Golovkine, n’a plus combattu depuis décembre avec une simple défense contre le Polonais Kamil Szeremeta, chose curieuse car son recul est proche de 39 ans. Le monarque WBA, Ryota murata, a été favorisé par la prise de poids de « Canelo » Álvarez, et n’a pas défendu ce titre, espérant… on ne sait vraiment pas quoi à 35 ans, puisqu’il est inactif depuis 2019. Jermall charlo a défendu sa couronne WBC contre Juan Macías Montiel cet été, une date facile pour le plus lourd du clan. Pour sa part, Démétrios Andrade Il a résolu son duel contre Liam Williams de manière solvable en avril, et il se plaint toujours sur les réseaux sociaux qu’aucun des autres détenteurs de ceintures mondiales ne veut lui faire face.

Avec cette perspective sombre, un autre jeune homme comme le Cubain apparaît Erislandy Lara, également avec le 40 au coin de la rue. La WBA, dans une autre de ses anomalies, avait les Caraïbes comme champion « régulier » des super-welters et des poids moyens, avec lesquels il a été contraint de choisir, et a choisi de conserver celle de la catégorie dont nous parlons. Ce faisant, Lara a demandé au champion du monde de ladite instance, avec un critère d’une logique inattaquable, Ryota Murata.

Le Japonais négocie avec Golovkin pour unifier ses couronnes le 31 décembre au Japon, date d’une énorme et enviable tradition de boxe au pays du soleil levant. On ne comprend pas qu’avec autant d’inactivité de la part des deux, ils aient dû laisser passer l’été et, accessoirement, toute l’année, mettre en branle une division que l’on veut voir rouler. Et rouler.

Car, c’est un autre, il y a un autre garçon, un certain Sergio Martinez, ce qui signifie quelque chose pour ses 46 ans dans tout ce puzzle. Brian Rose vous attendra à Valdemoro. Et, à défaut de championnats du monde, ce 25 septembre nous aurons un combat à portée de main qui n’a rien à envier à ce (peu) qui se passe chez le jadis beau poids moyen.