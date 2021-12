La scène de la mort choquante de Peloton laisse les fans de Sex and The City stupéfaits

Avertissement : cet article regorge de spoilers sur les deux premiers épisodes de la nouvelle série « Sex and The City » de HBO Max, « And Just Like That… », dont un qui VOUS DEVASTE ABSOLUMENT SI VOUS VOUS INQUIETEZ DE CE SPECTACLE OU DE LA FILMS (MÊME LE DEUXIÈME FILM QUI ÉTAIT OBJECTIVEMENT PAS GRAND). Procéder avec prudence.

Les fans purs et durs de « Sex and The City » qui attendaient avec impatience la première cette semaine du dernier opus de la série, « And Just Like That… » pensaient qu’ils ne feraient que pleurer l’absence de Kim Cattrall, qui a décidé de ne pas la reprendre. rôle de Samantha.

Mais c’est la disparition inattendue d’un autre personnage bien-aimé qui a enflammé Twitter après la sortie des deux premiers épisodes de la série. Mr. Big – alias John James Preston, alias le gars qui a joué avec la tête de Carrie pendant une décennie avant de finalement décider qu’il l’aimait avant de finalement décider de l’épouser avant de LA LAISSER À L’AUTEL AVEC UN OISEAU SUR LA TÊTE MAIS LA GAGNER AVEC UN CUSTOM CLOSET ET UNE PAIRE DE MANOLOS EN SOIE BLEU ROYAL – meurt dans les dernières minutes du premier épisode.

Alors que la mort de Big était choquante, ce n’était pas tant sa mort, mais la façon dont il est mort qui a laissé les téléspectateurs et les fans de longue date de la SATC abasourdis. Après que Carrie l’ait laissé à la maison pour assister au récital de piano de la fille de Charlotte, il monte son fidèle vélo Peloton – l’un des nombreux rappels forcés de l’émission que ces personnes vivent fermement en 2021 avec tous les pièges induits par la pandémie qui l’accompagnent – ​​pour terminer son 1000e balade. Il s’en sort pour s’effondrer sous la douche quelques instants plus tard à la suite d’une crise cardiaque. Carrie rentre chez elle avec l’horreur de le trouver à peine vivant et s’enroule autour de lui dans ses derniers instants. Naturellement, parce que ce spectacle a la subtilité d’un bulldozer, elle portait ces mêmes escarpins bleus qui les ont réunis 13 ans plus tôt.

Ensuite, la voix off de fin d’épisode la plus choquante de l’histoire de la SATC :

« Et juste comme ça… Big est mort. »

BON.

SEIGNEUR.

Peu importe le fait que nous ayons investi dans cette série (qui a finalement été ancrée par l’histoire d’amour de Carrie et Big) pendant 23 ANS, ou que nous ayons réussi à pardonner à Big d’être le pire petit ami et fiancé. imaginable parce que Carrie l’aimait ET NOUS VOULIONS LA VOIR HEUREUX, ou même comment nous avons effacé ce deuxième film horrible de nos souvenirs lorsque Carrie s’est enfuie à Abu Dhabi (et à la BOUCHE d’Aidan) après que Big ait eu l’audace de * vérifier les notes * mettre une télévision dans leur chambre ?!

Nous sommes restés fidèles à cela parce que Carrie l’a mérité pour toujours – ET NOUS AVONS ÉGALEMENT FAIT MERDE – et ils récompensent notre investissement de plusieurs décennies en la faisant… VEUF PAR PELOTON ?!

Pour être juste, le deuxième épisode fait des heures supplémentaires pour ne pas blâmer le vélo lui-même. Miranda essaie de réconforter Steve désemparé avant les funérailles en lui rappelant que Big avait des problèmes cardiaques pendant des années et que son cardiologue l’avait autorisé à faire de l’exercice intense. Il y a même une intrigue secondaire conçue autour de la culpabilité de Charlotte pour avoir invité Carrie au récital de sa fille ce soir-là alors qu’elle était censée être dans les Hamptons avec Big.

Mais tout comme les fans enragés de « This Is Us » de NBC ont réagi lorsque le personnage principal de la série est décédé d’une inhalation de fumée après l’incendie d’une maison causée par un Crock-Pot éclaté, les fans de la SATC sont en deuil et NE LAISSENT PAS PELOTON LE CROCHET.

La réaction de stupéfaction était si répandue que Peloton a publié une déclaration au Los Angeles Times vendredi matin :

« Monsieur. Big a vécu ce que beaucoup appelleraient un style de vie extravagant – y compris des cocktails, des cigares et de gros steaks – et était en grave danger car il avait déjà eu un événement cardiaque au cours de la saison 6. Ces choix de mode de vie et peut-être même ses antécédents familiaux, qui sont souvent importants facteur, étaient la cause probable de sa mort. Conduire son vélo Peloton a peut-être même contribué à retarder son événement cardiaque. »