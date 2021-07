La scène de la pieuvre Goonies supprimée : l’histoire derrière elle et pourquoi elle a été coupée

in

La pieuvre était une marionnette de 32 pieds qui était difficile à utiliser

Si la pieuvre avait l’air maladroite et encombrante dans la scène supprimée de Les Goonies, c’est parce que l’accessoire réel – essentiellement une poupée marionnette de 32 pieds – était tout aussi difficile à manœuvrer, sinon pire. Dans une interview de 2018 avec Fred China (via The Daily Astorian), Rob Burman, qui a aidé à concevoir les cosmétiques de la bête insaisissable, a décrit le concept comme étant « assez ridicule pour le faire découper » avant d’entrer dans les détails du mal de tête de la pieuvre était de tirer.

Au cours de la conversation, Rob Burman a expliqué que la pieuvre manquait de finesse et avait de gros câbles et accouplements exposés sur tout son extérieur qui n’avaient pas l’air bien ou crédibles. À la fin, Burman a déclaré que la décision de couper la créature était probablement la meilleure, car de cette façon, personne n’avait à expliquer pourquoi elle avait l’air si mauvaise.