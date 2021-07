La scène de la veuve noire David Harbour améliorée en improvisant sur le père Noël

Et puis beaucoup de cela sort même le jour, en termes de dynamique particulière entre nous. Je veux dire, nous sommes tous tombés amoureux l’un de l’autre et nous nous sommes en quelque sorte pardonnés d’une manière étrange au fur et à mesure. Je veux dire qu’il y avait un véritable esprit d’amour, et ça a jailli. Et aussi juste de l’humour. Je veux dire, nous avons juste passé un très bon moment ensemble. Cette scène de table à dîner, je veux dire, il y a des trucs… Il y a une version de ça sur le parquet de l’éditeur qui est tellement ridicule, où je parle du Père Noël, et comme… Je veux dire, j’ai juste toutes ces histoires de notre histoire ensemble comme une famille, quand ils étaient, vous savez, je pense que Yelena est comme 3-6 ou peu importe… Je veux dire, j’avais juste tout ce truc que j’improvisais. Et Rachel revenait tout de suite avec toutes ces autres bêtises, et c’était vraiment très amusant. Alors, euh, ouais, nous… Cette alchimie était, vous savez, nous avons travaillé sur l’histoire, mais l’alchimie était naturelle. Je veux dire, j’aime ces trois femmes. Je pense qu’ils sont phonoménaux, et je suis juste tombé amoureux d’eux.