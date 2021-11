La scène de mort insensée de la première saison de ‘Yellowstone’ Saison 4 a les fans terrassés

La quatrième saison de Yellowstone a débuté de manière dramatique et s’est terminée par un choc. La saison a repris là où la saison 3 s’est terminée, montrant les conséquences des attaques contre la famille Dutton. Les vies de John (Kevin Costner), Kayce (Luke Grimes) et Beth (Kelly Reilly) étaient toutes en suspens, inspirant Rip Wheeler (Cole Hauser) à se venger. Cette vengeance a atteint son paroxysme avec une mort choquante vers la fin de la première de deux épisodes qui a choqué les fans. Les spoilers suivent pour les épisodes de la saison 4 « Half the Money » et « Phantom Pain ».

Vers la fin du premier épisode, Rip a trouvé Roarke Morris, joué par Josh Holloway, tandis que l’ancien éleveur de Market Equities pêchait dans un ruisseau dans une scène rappelant la façon dont Roarke a été introduit au cours de la saison 3. Rip a apporté une glacière à Roarke, demandant lui si c’était le sien. Roake a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas, mais Rip a continué à le rapprocher de Roarke de plus en plus agacé, qui s’est vite rendu compte que quelque chose n’allait vraiment pas.

Il s’avère qu’il y avait un serpent venimeux dans la glacière. Rip Kepy le secoue pour agiter le serpent, qui a sauté directement sur Roarke. Après que le serpent ait mordu Roarke, il a commencé à avoir des convulsions au sol et de la mousse est sortie de sa bouche. « Bon débarras », a déclaré Ripp alors que Roarke mourait. Les crédits pour « Half the Money » ont alors commencé à rouler.

Holloway a rejoint Yellowstone pendant la saison 3 en tant que nouveau fleuret pour les Duttons. Il a essayé de s’emparer d’une partie des terres de John avant de se tourner vers Beth. Cela a déclenché une guerre commerciale entre eux. Lors de la première de la saison 4, il a appris à ses dépens que ce n’est jamais une bonne idée d’affronter les Duttons.

« Mes rêves deviennent réalité ! »

Rip tuant Roarke ! Mes rêves se réalisent ! #YellowstoneTV — J (@_monalisavito) 8 novembre 2021

Faites défiler pour voir comment les fans ont réagi à la mort surprise majeure dans l'épisode de cette semaine.

« Roarke supprimé »

Déchirure.

Crotale.

Roarke supprimé.#Yellowstone – David Insley (@ThatDavidInsley) 8 novembre 2021

« Maintenant, il y a deux serpents dans l'herbe. La seule différence est que l'un est mort et l'autre est libéré », a écrit un téléspectateur.

