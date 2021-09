La scène de No Way Home que nous mourons d’envie de voir pourrait avoir fuité

Les interactions entre les différents super-héros du MCU sont l’une des meilleures choses à propos du monde massif d’histoires interconnectées de Marvel. C’est toujours un régal de voir les différents Avengers interagir, qu’ils combattent du même côté ou non. De toutes les interactions possibles entre Avengers, il y en a toujours une qui se démarque. C’est la première fois que deux personnages se rencontrent. Nous en avons vu beaucoup dans Infinity War et Endgame récemment avec des résultats hilarants. Et nous sommes obligés de voir d’autres intersections similaires dans la phase 4 à mesure que de nouveaux héros apparaissent. Les X-Men, Fantastic Four et Deadpool ne sont que quelques-uns des nouveaux super-héros qui rencontreront les Avengers existants. Mais avant d’en venir à tout cela, nous allons assister à quelque chose de similaire dans le prochain film Spider-Man: No Way Home. Trois variantes de Spider-Man se rencontreront pour la première fois, et le tout sera épique.

Les variantes de Spider-Man dans No Way Home

La saison des fuites No Way Home est en pleine floraison, et la dernière fuite détaille un prétendu dialogue qui a lieu entre Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Les trois acteurs ont joué Peter Parker dans les films Spider-Man de Sony au cours des 20 dernières années. Ils se rencontreront pour la première fois dans No Way Home, qui est le genre de spoiler Spider-Man 3 qui n’est plus considéré comme un spoiler. C’est un secret que tous les fans de Spider-Man connaissent maintenant, même si tout le monde n’est peut-être pas convaincu que le spoiler est réel.

La première bande-annonce de No Way Home confirme ce que nous savons depuis le début, que Spider-Man 3 sera un film multivers. Sony et Marvel nous ont donné un aperçu du Doc Ock d’Alfred Molina et ont taquiné quatre des méchants de Sinister Six. Cependant, la bande-annonce ne montre que Peter Parker de Tom Holland.

Nous avons vu un nombre croissant de fuites et de rumeurs cette année, en particulier au cours des dernières semaines, qui confirment apparemment que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans le film. En particulier, il y a un leaker qui a publié des images fixes et des vidéos du film qui ont soutenu les rumeurs de Maguire-Garfield. Sony a supprimé certaines de ces images de No Way Home divulguées sur les réseaux sociaux, confirmant leur authenticité.

Fuite de dialogue présumée

La même personne s’est rendue sur Twitter pour publier les détails de ce qui semble être une vidéo divulguée des acteurs brésiliens qui ont doublé les trois versions de Spider-Man dans No Way Home.

Si la vidéo est authentique, le film No Way Home offrira le genre de scène MCU dont je parlais auparavant. Nous verrons Spider-Man de Holland rencontrer les autres à différents moments du film. À un moment donné du film, ils seront tous au même endroit pour la première fois.

Tobey Maguire dub : Ok, mais je suis l’homme-araignée.

Le doublage de Tom Holland : Quoi ?

Andrew garfield dub : Mais je suis aussi spider-man ! Je suis spectaculaire !

Le doublage de Tom Holland : Bien sûr que non ! Monsieur Stark ! – Spider-Fan (@Spiderfanleaker) 28 septembre 2021

Le dialogue ci-dessus nous donne pratiquement la scène No Way Home que nous voulons tous voir. C’est l’équivalent des Spider-Men se pointant l’un vers l’autre meme que nous mourons d’envie de voir dans le film.

Même si le clip que le leaker a vu est faux, c’est toujours une scène que No Way Home livrera. Tom Holland incarnera le principal Peter Parker. Et il rencontrera les autres dans ce qui pourrait s’avérer être des scènes emblématiques du MCU.

Spider-Man: No Way Home débutera le 17 décembre, avec une deuxième bande-annonce qui sortirait fin octobre.