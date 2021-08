La scène des fusions et acquisitions en Italie – WWD

MILAN — Un changement de génération, l’impact de la pandémie de COVID-19 et une concurrence mondiale accrue ont accéléré une vague de fusions et d’acquisitions en Italie – et il est entendu que d’autres sont en préparation.

Au second semestre, il sera intéressant de voir les premières étapes de l’évolution d’Etro avec L Catterton après que la maison de couture italienne ait accepté en juillet de vendre une participation majoritaire au géant du capital-investissement, après des mois de rumeurs en ce sens. .

L’objectif est d’élargir la clientèle d’Etro, de s’étendre à de nouvelles catégories, d’améliorer sa présence numérique et de stimuler son expansion mondiale, en mettant l’accent sur les opportunités offertes par l’Asie. Le fondateur Gerolamo Etro, connu sous le nom de Gimmo, sera nommé président de la société. Les détails sur les autres membres de la famille Etro impliqués dans l’entreprise n’ont pas encore été divulgués. Ils comprennent les frères et sœurs Veronica, directrice de la création pour les collections pour femmes; Kean, directeur créatif masculin ; Ippolito, qui supervise la gestion stratégique, et Jacopo, qui est en charge de la ligne domestique. Francesco Freschi occupe le poste de directeur général.

Une offre publique initiale très attendue sera celle du groupe Ermenegildo Zegna, qui a annoncé en juillet son intention de s’inscrire à la Bourse de New York d’ici la fin de l’année grâce à un accord avec Investindustrial Acquisition Corp., une société d’acquisition à but spécial, ou SPAC. L’accord devrait donner au groupe de mode une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars et l’aider à se développer à l’échelle mondiale. Le directeur général Gildo Zegna conservera son rôle et ajoutera celui de président de la société.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu au quatrième trimestre de cette année et la famille Zegna continuera de contrôler la société avec une participation d’environ 62 %. Investindustrial détiendra une participation de 11% et 27% seraient en flottant. Sur la base de la valeur de la transaction, l’entité fusionnée aura une valeur d’entreprise initiale prévue de 3,2 milliards de dollars. Au moment de l’annonce, Zegna a rejeté toute discussion de succession. “La famille est très unie, rien ne changera, nous resterons comme avant et l’accord a été pleinement approuvé, également par la quatrième génération à l’unanimité”, avait-il déclaré à l’époque.

Les spéculations sur l’avenir de la maison de couture Giorgio Armani circulent depuis des années mais sont devenues plus fortes et plus persistantes ces derniers temps. Une théorie qui ne semble pas disparaître de sitôt est le possible rapprochement entre le designer italien, qui a eu 87 ans le 11 juillet, et la holding Exor de la famille Agnelli, propriétaire de Ferrari. Malgré les démentis continus des deux côtés, des sources basées à Milan affirment que le dernier mot n’a pas encore été dit.

Il existe un lien entre Armani et la famille Agnelli, car Andrea Camerana, conseiller et ancien directeur des licences de la maison de couture, est le fils de la sœur du créateur Rosanna et de Carlo Camerana, cousin de feu Gianni et Umberto Agnelli. De plus, en mars, Armani a signé un parrainage pluriannuel de l’équipe de course Scuderia Ferrari pour fournir des vêtements de cérémonie et des vêtements de voyage à la direction, aux pilotes et aux techniciens de l’équipe Ferrari à porter lors des événements officiels et lors des transferts liés aux courses internationales du Grand Prix de Formule 1.

Armani a créé en 2016 une fondation éponyme, à une époque où l’indépendance était une priorité pour le créateur. Les observateurs pensent que si le concepteur acceptait finalement l’offre d’Exor, ce ne serait pas un problème de modifier les statuts de la fondation.

Exor a été extrêmement actif ces derniers temps. En juin, elle a étendu sa portée en investissant dans les biens de consommation en prenant une participation dans Ludovico Martelli SpA, une société de produits de soins personnels connue pour ses marques historiques telles que Marvis, Sapone del Mugello, Valobra et Proraso. La holding a également investi dans le projet chinois d’Hermès International Shang Xia et a pris une participation minoritaire dans Christian Louboutin.

Dans l’ensemble, la vague d’acquisitions en Italie a évolué vers des partenariats et des plateformes nuancés destinés à soutenir un pipeline de fabrication de plus en plus pertinent, mais plus à risque à la suite de la pandémie, et signalant une approche de travail d’équipe qui émerge progressivement dans l’industrie de la mode italienne . Par exemple, Gildo Zegna s’est associé au chef de Prada, Patrizio Bertelli, pour l’acquisition de la société de cachemire Filati Biagioli Modesto SpA, et il n’a cessé de développer la chaîne d’approvisionnement du géant des vêtements pour hommes, faisant allusion à d’autres accords en cours – tout en écartant l’idée d’un conglomérat de la mode.

Bertelli et son épouse Miuccia Prada ont transféré des responsabilités croissantes à leur fils Lorenzo, qui est directeur marketing du groupe depuis 2019 et responsable de la responsabilité sociale d’entreprise depuis 2020. Prada est cotée à la Bourse de Hong Kong depuis 2011 et spécule sur un éventuel retrait de la cote ou un partenariat avec un grand groupe de mode émergent de temps à autre, mais aucun accord ne s’est concrétisé.

Patrizio Bertelli a longtemps nié toute intention de vente bien que LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Kering et la Compagnie Financière Richemont aient été considérés comme des parties intéressées potentielles.

Compte tenu du nombre d’entreprises italiennes détenues par des investisseurs ou des groupes étrangers, les partisans de Made in Italy défendent le lancement potentiel d’un conglomérat de luxe italien.

Renzo Rosso est l’un des rares entrepreneurs italiens à avoir ouvertement parlé de la création d’un conglomérat de la mode à travers son groupe OTB. Après avoir acquis Jil Sander d’Onward Holdings Co. Ltd. en mars, Rosso a déclaré à WWD qu’il envisageait également l’acquisition de fabricants spécialisés, une stratégie qui permet à une entreprise de “devenir plus solide et de développer un savoir-faire”, a-t-il expliqué, tout en protégeant La chaîne d’approvisionnement unique en Italie. Il s’intéresse à différents domaines : les fabricants de sacs à main et de chaussures, ainsi que les entreprises spécialisées dans les lavages et les traitements. Rosso était sur le point de reprendre la marque Roberto Cavalli, mais à l’été 2019, cette société est également passée entre des mains étrangères, à Vision Investment Co. LLC, contrôlée par le fondateur et président du développeur Damac Properties Group basé à Dubaï, Hussain Sajwani.

Contrairement à Rosso, le PDG de Moncler, Remo Ruffini, a nié tout intérêt à former un conglomérat lorsque la société qu’il dirige a pris le contrôle de la marque Stone Island l’année dernière.

La chaussure reste une catégorie brûlante, comme en témoigne la vente par Investindustrial de la marque Sergio Rossi à Fosun Fashion Group le mois dernier, et des rumeurs sur une éventuelle vente de la marque Gianvito Rossi ainsi que celle d’Aquazzura circulent parmi les sources financières depuis un certain temps. . Le détaillant basé à Florence LuisaViaRoma, qui possède une solide activité en ligne, serait également une activité intéressante pour les investisseurs.

Un autre groupe surveillé par les analystes est Tod’s SpA. En avril, LVMH a porté sa participation dans la société italienne à 10 %. Les analystes ont longtemps spéculé sur une éventuelle cession du groupe, qui, outre la marque Tod’s SpA, comprend Hogan, Fay et Roger Vivier, pointant Bernard Arnault comme acheteur potentiel. Le président-directeur général de Tod, Diego Della Valle, a nié à plusieurs reprises que la société était à vendre et a, au fil du temps, racheté des actions à son frère Andrea.

A surveiller également, le nouveau pôle de production de luxe Gruppo Florence, dirigé par le vétéran du luxe Francesco Trapani et créé par VAM Investments, Fondo Italiano d’Investimento et Italmobiliare. Son objectif est de développer une plate-forme pour fournir des produits Made in Italy de haute qualité aux grandes marques de mode de luxe, tout en préservant le savoir-faire technique et culturel des petites et moyennes entreprises familiales italiennes. Depuis son lancement en octobre dernier, Gruppo Florence a acquis cinq fabricants italiens de premier plan, le dernier en date étant Emmegi, une entreprise lombarde fondée en 1880 qui produit des vêtements d’extérieur informels pour hommes et femmes. Et il n’y a aucun signe que le groupe envisage de s’arrêter maintenant.

De plus, le fonds Made in Italy, géré par Quadrivio et Pambianco, qui investit dans le vin, l’alimentation, la beauté, la mode et l’ameublement, envisage de nouvelles acquisitions, selon son partenaire Mauro Grange. Le fonds a jusqu’à présent investi dans 10 sociétés italiennes, dont six dans la mode, de 120% Lino et Rosantica à Dondup et GCDS, et, plus récemment, une participation majoritaire dans les marques de chaussures Ghoud et Autry.