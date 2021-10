La scène des jeux montréalaise a augmenté de 8 % au cours de la dernière décennie

Le nombre de personnes travaillant au sein de l’industrie montréalaise des jeux a augmenté d’environ huit pour cent au cours des dix dernières années.

C’est selon le PDG de l’agence de promotion économique locale Montréal International, Stéphane Paquet (photo), qui a déclaré à GamesBeat qu’environ 15 000 personnes ne travaillaient pas sur la scène des jeux de la ville.

Cela est réparti sur 200 studios, bien que l’organisation indique qu’elle travaille sur le recrutement avec 17 studios « clés », 12 autres studios et cinq autres sociétés d’effets visuels.

« Si vous ne parlez que de l’industrie du jeu, pas de ce que nous appelons le pôle de créativité, nous sommes maintenant environ 15 000 personnes », a déclaré Paquet.

« Cela a augmenté d’environ huit pour cent par an au cours de la dernière décennie. Cela continue de croître. Nous recevons toujours de nouveaux arrivants. La dernière tendance, et je pense que vous avez écrit à ce sujet, était l’arrivée de TiMi, mais ce n’est pas la seule. Nous’ J’ai vu arriver des studios d’Asie ces dernières années, mais ils viennent aussi d’ailleurs.Nous travaillons toujours avec d’autres acteurs, des acteurs de contenu, soit ils viennent à Montréal parce qu’ils ne sont pas encore là, soit ils déjà là mais ils veulent grandir plus vite qu’ils ne le pensaient quand ils sont arrivés. Nous travaillons sur l’expansion, mais aussi sur l’arrivée de nouveaux studios. »

Montréal a longtemps été une plaque tournante pour le développement de jeux, notamment en raison des généreux allégements fiscaux de la ville qui ont incité des entreprises comme Ubisoft à s’installer dans la région.

Plus récemment, Gearbox a annoncé l’ouverture d’un studio à Montréal, tandis que TiMi de Tencent s’implante également dans la région.

