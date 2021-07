La scène des startups de Seattle grésille avec un financement record, une augmentation des embauches, 12 licornes

(Illustration photo . / Photo par Kevin Lisota)

Des financements énormes. Nouvelles licornes. Plus de talents technologiques. Acquisitions. IPO.

La scène des startups de Seattle est en plein essor.

PitchBook et NVCA ont publié cette semaine les derniers chiffres de leur Q2 Venture Monitor. Les startups de la région de Seattle ont levé un montant record de 3,1 milliards de dollars sur 205 transactions au cours du premier semestre 2021. Cela représente une augmentation par rapport aux 1,8 milliard de dollars sur 162 transactions au cours de la même période l’année dernière.

Il n’y a pas que Seattle. D’autres centres de démarrage, notamment la Bay Area (54,1 milliards de dollars) et la ville de New York (22,4 milliards de dollars), établissent également des marques de financement massives dans un stade différent de celui de Seattle.

Mais selon ses propres normes, la scène des startups de Seattle n’a jamais été aussi forte.

La grande région est également en croissance. Les entreprises technologiques du nord-ouest du Pacifique ont levé plus de 5 milliards de dollars cette année, selon le tracker de financement de .. C’est plus du double par rapport à l’année précédente.

À l’échelle nationale, l’activité des transactions de capital-risque a déjà atteint 150 milliards de dollars et écrasera le record de 156,2 milliards de dollars de l’année dernière, selon le Venture Monitor. Le volume en dollars des IPO pour 2021 a également dépassé les totaux record de l’année dernière, et il en va de même pour les fusions et acquisitions.

Une grande partie du financement récent en capital-risque provient de soi-disant méga-tours qui ont frappé plusieurs nouvelles licornes, ou de startups technologiques privées évaluées à plus d’un milliard de dollars. Les entreprises à croissance rapide de la région de Seattle, notamment Highspot, Zenoti, Outreach, Rec Room et Amperity, ont levé des fonds de capital-risque de 100 millions de dollars ou plus au cours des six derniers mois.

La région de Seattle compte désormais au moins 12 « licornes » – il y a à peine cinq ans, lorsque . a analysé la liste des licornes de CB Insights, aucune startup basée à Seattle n’a fait la coupe.

Seattle a perdu une licorne cette année. Mais c’est parce que la startup de sécurité Auth0 a été achetée par Okta pour un montant énorme de 6,5 milliards de dollars – l’une des plus importantes acquisitions de l’histoire de la technologie de Seattle, et un reflet de la maturité de l’écosystème.

La pandémie a accéléré l’adoption de la technologie numérique, ce qui a contribué à générer des revenus pour la multitude d’entreprises technologiques interentreprises de la région. Seattle connaît également une récente vague d’activités de démarrage des sciences de la vie.

Trois sociétés de la région de Seattle – Sana Biotechnology, Impel Neuropharma et Paymentus – sont devenues publiques avec une introduction en bourse traditionnelle cette année, et Icosovax vient de déposer la semaine dernière. Le mois dernier, Nautilus Biotechnology, basée à Seattle, dirigée par le cofondateur d’Isilon Systems, Sujal Patel, est devenue publique via une fusion SPAC. La start-up de garde d’animaux Rover se prépare également à devenir publique via SPAC, tandis que la société de transfert de fonds mobiles Remitly a récemment déposé les premiers documents d’introduction en bourse.

Le marché est “très mousseux en ce moment”, a déclaré Greg Gottesman, directeur général des Pioneer Square Labs de Seattle.

“Avec la Fed ayant injecté des milliards de dollars dans l’économie, il n’est pas surprenant que cette liquidité supplémentaire ait trouvé son chemin vers le marché privé”, a-t-il déclaré à .. “Cela dit, si vous pensez que la pandémie a entraîné des changements et des bouleversements massifs, je ne peux pas imaginer un meilleur endroit pour parier en ce moment que les nouvelles technologies qui tentent de tirer parti de ces changements pour les consommateurs et les entreprises.”

Podcast : Quel est le problème avec toutes les offres ? Pourquoi le marché des introductions en bourse, du capital-risque et des acquisitions est brûlant

Le nouveau financement aide les startups de Seattle à augmenter leurs embauches, ouvrant la voie à une croissance encore plus importante.

Les données du Seattle Startup Hiring Tracker d’Adam Schoenfeld montrent 8 518 postes ouverts dans 393 startups, contre 2 968 postes ouverts au cours du trimestre de l’année dernière. Les entreprises ont embauché 4 562 employés supplémentaires au deuxième trimestre de cette année, augmentant l’effectif global de 6,4 % par rapport au premier trimestre.

Et le bassin de talents disponibles pour embaucher continue de s’élargir.

La région de Seattle a créé plus de 48 000 emplois technologiques de 2016 à 2020, soit une augmentation de plus de 35%, augmentant à un rythme plus rapide que tout autre grand marché technologique américain, selon une nouvelle analyse de la société immobilière CBRE.

Une grande partie de cette croissance de l’emploi technologique est tirée par les géants de la technologie de la ville natale Microsoft et Amazon, qui ont tous deux augmenté pendant la pandémie. Microsoft compte près de 3 000 postes ouverts dans la région et Amazon en compte plus de 13 000. Il y a aussi l’expansion des avant-postes d’ingénierie de la Silicon Valley dans la région de Seattle, avec Facebook, Google et d’autres qui continuent d’étendre leur empreinte.

Avoir ces géants à proximité peut aider à stimuler les talents disponibles, mais aussi rendre plus difficile pour les startups d’offrir des salaires compétitifs. Et certains théorisent que les grandes entreprises technologiques – pas seulement Amazon et Microsoft, mais Expedia, T-Mobile, Zillow Group, Zulily, F5 Networks et autres – retardent la scène des startups de Seattle, aspirant les futurs talents entrepreneuriaux.

Seattle est en tête du pays en termes de « gain de cerveaux », ajoute des emplois technologiques plus rapidement que tout autre grand marché américain sur 5 ans

Mais Heather Redman, associée directrice chez Flying Fish de Seattle, a déclaré qu’elle voyait de plus en plus de personnes sortir d’Amazon en particulier pour créer des entreprises. Certains exemples récents incluent Shipium, Dendron, Freightweb, Pandion et autres.

Il existe également une entreprise comme Convoy, une startup de fret numérique de Seattle lancée par deux anciens Amazoniens en 2015, qui était évaluée à près de 3 milliards de dollars en 2019 et continue de croître. Il y a maintenant d’anciens employés de Convoy qui lancent leur propre entreprise, comme Candidate et Common Room.

C’est un autre exemple de l’évolution de Seattle en tant que ville de startups, qui est entrée l’année dernière dans le top 10 du classement annuel de l’écosystème de startups mondial de Startup Genome.

Les nouvelles startups ont également accès à davantage de financement et de conseils locaux, avec des entreprises en démarrage telles que Flying Fish, Pioneer Square Labs et Fuse qui ont vu le jour au cours de la dernière décennie, fournissant des capitaux locaux aux entreprises qui viennent de démarrer.

Il existe même des programmes tels que Venture Out spécialement conçus pour aider les gens à quitter les grandes entreprises technologiques et à lancer des startups.

Pendant ce temps, des entreprises de longue date de la région de Seattle, notamment Madrona Venture Group, Voyager Capital et Founders’ Co-op, ont levé des fonds au cours des dernières années. La communauté des investisseurs providentiels de la région est également en croissance, a constaté Madrona dans un récent sondage.

Il semble y avoir encore plus de croissance à venir pour la scène des startups de Seattle. “Nous nous attendons à voir continuer à battre des records de collecte de fonds et d’embauche au cours de l’année”, a noté Redman.

Cependant, elle a ajouté que si la ville ne s’attaque pas à des problèmes tels que l’abordabilité du logement, “nous risquons de perdre cet élan dans quelques années”.

Les pôles technologiques tels que Seattle sont devenus des centres d’opportunités pour certains tout en évinçant d’autres. Plus d’argent technologique affluant dans la région pourrait signifier une assiette fiscale élargie, mais cela pourrait également exacerber le dilemme de la densité des logements.

Pour l’instant, cependant, “cette région reste un endroit idéal pour vivre et travailler par rapport aux alternatives”, a déclaré Redman.