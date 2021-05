Le genre de l’horreur connaît une renaissance passionnante depuis quelques années, à la joie des fans. En conséquence, nous avons vu de nombreuses franchises bien-aimées revenir sur grand écran comme Halloween et Child’s Play. Le film Spiral de Chris Rock sortira en salles ce week-end et offrira une nouvelle vision de la propriété ultra sanglante Saw. La scène d’ouverture du film a récemment été mise en ligne, prouvant qu’il y aura beaucoup de sang dans Spiral.