La scène hilarante du prince de Bel-Air qui a changé le point de vue d’Alfonso Ribeiro sur le spectacle

Il est intéressant d’entendre comment le fait de lâcher prise et de permettre à un moment organique de se produire a changé la façon dont Alfonso Ribeiro considérait Carlton Banks. Pour un acteur, il doit être amusant d’être idiot et bizarre sans se soucier de la façon dont le public pourrait vous percevoir. Bien sûr, comme l’a souligné Ribeiro, faire une sitcom comme Fresh Prince consiste à faire rire non seulement le public, mais aussi les acteurs et l’équipe, et il n’y a certainement aucun jugement parmi les co-stars.