La scène Hoover Show de Kanye West et Drake est énorme, les équipes travaillent dur

Le compte à rebours est lancé — avec environ 24 heures restantes jusqu’à ce que Canard et Kanye réunis en tant qu’interprètes – et les équipes pour le spectacle travaillent 24 heures sur 24 pour terminer la scène massive.

TMZ a obtenu une série de photos prises mercredi à l’intérieur du LA Memorial Coliseum où le Free Larry Hoover l’événement est prévu pour descendre. Vous pouvez voir une plate-forme massive et surélevée au milieu de ce qui est généralement un champ d’herbe.

Des sources ayant une connaissance directe disent qu’une équipe de plus de 200 travailleurs a travaillé sans arrêt pour terminer la scène. On nous dit que le budget de l’émission – environ 10 millions de dollars et plus – compte pour la construction/production de la scène, la location d’espace, la sécurité, le personnel de l’événement et plus encore.

Pour ce qui est de l’émission du jeudi soir, nos sources disent que ce sera une « expérience environnementale », la plus grande jamais créée – et comportera des projections incroyables tout au long. Des équipes de construction ont même été vues en train de couler du béton pour construire les fondations.

De toute évidence, Drake et Kanye n’ont pas encore répété à l’intérieur du stade, mais on nous dit qu’ils l’ont fait hors site – et une répétition générale aura lieu avant la vraie affaire jeudi.

Bien sûr, la sécurité a été une priorité pour les organisateurs de salons – étant donné ce qui s’est passé à Astroworld – mais il n’y a pas d’admission générale, tous les sièges sont réservés… et on nous dit qu’il y aura beaucoup de renforts en place pour s’assurer que tout le monde est en sécurité.