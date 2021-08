La scène italienne des vêtements pour hommes – WWD

MILAN — Des costumes chics déconstruits et un retour à l’élégance classique devraient apporter un certain soulagement aux entreprises italiennes de vêtements pour hommes, qui ont été touchées pendant des années par la force des tendances streetwear et des looks décontractés, ainsi que par les effets de la pandémie de COVID-19 et la routine du travail à domicile.

Alors que le groupe Ermenegildo Zegna se prépare à s’inscrire à la Bourse de New York d’ici la fin de l’année dans le cadre d’un accord qui devrait donner au groupe de mode une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars, un certain nombre d’autres sociétés sont confrontées à un scénario bien différent. .

Corneliani travaille sur un redressement et une relance de la marque légendaire après qu’un tribunal de Mantoue, en Italie, a accepté en juin la demande de l’entreprise d’un accord avec les créanciers. En mars, comme indiqué, Investcorp, basé à Bahreïn, qui a pris le contrôle de Corneliani en 2016 dans le cadre d’un accord estimé à environ 100 millions de dollars, a accepté de créer une NewCo qui investirait 7 millions d’euros dans l’entreprise. Le plan de restructuration est soutenu par Investcorp et le fonds Invitalia.

Corneliani devrait également recevoir un investissement de 10 millions d’euros du gouvernement italien par l’intermédiaire du ministère du Développement économique dans le cadre du décret de « relancement » établi pour soutenir le redémarrage du pays après la pandémie.

L’entreprise, connue pour sa confection, évolue avec la collection New Formal, adaptant des costumes et des vestes inspirés du casualwear avec des articles tels que le bomber, la veste chemise ou cardigan et la veste à capuche.

Corneliani n’est pas le seul à s’adapter à ce qui est susceptible d’être un nouveau code vestimentaire pour les hommes qui mélange décontracté et sur mesure, ce qui entraîne également une réduction des coûts et des changements majeurs dans la fabrication.

En avril, Brioni, propriété de Kering, a présenté un plan industriel pour la période 2021-2025, qui implique des suppressions de personnel sur plusieurs de ses sites de production dans le but de relancer et développer la marque.

D’ici 2025, Brioni a estimé qu’elle licencierait jusqu’à un maximum d’environ 320 travailleurs, directement et indirectement employés dans la production, rationalisant les coûts et réduisant les sites de production dans les villes de Penne (Pescara), Montebello di Bertona (Pescara ) et Civitella Casanova (Pescara), qui comptent plus de 1 000 employés.

Cependant, pour réduire autant que possible l’impact, Brioni travaille avec les syndicats pour trouver des mesures de réemploi, utiliser les aides salariales liées à la période COVID-19, le Fonds extraordinaire de licenciement, tous les filets de sécurité sociale disponibles, les retraites anticipées et les formes de incitations et compensations économiques, et réaffectation au sein du groupe.

Pal Zileri a également été gravement touchée par la pandémie et, à la fin de l’année dernière, Forall Confezioni SpA, qui produit la célèbre marque de vêtements pour hommes, a informé les syndicats qu’elle prévoyait de cesser les activités de son usine de fabrication de Quinto Vicentino, en dehors du Ville italienne de Vicence. Cela signifie licencier 250 employés travaillant à l’usine, mais le nombre pourrait atteindre 400, y compris les employés dans les bureaux et les vendeurs dans les magasins du monde entier.

La cessation des opérations permettrait aux employés de Forall d’être payés via le fonds salarial extraordinaire de l’État, ou CIGS, et permettrait à la marque de continuer à exister, tandis que le propriétaire, Mayhoola, basé au Qatar, tenterait de trouver un partenaire industriel pour l’usine.

En juillet, la marque de vêtements de luxe pour hommes Caruso a annoncé avoir signé un accord avec son propriétaire Fosun Fashion Group et des créanciers financiers, en vertu duquel le conglomérat chinois rachètera les dettes de l’entreprise à un prix réduit. Dans le même temps, le groupe injecte des liquidités dans Caruso par le biais d’une augmentation de capital, mais les conditions financières des transactions n’ont pas été divulguées. Ces mesures permettront à Fosun de maintenir son nouveau plan d’affaires sur sept ans pour Caruso lancé l’année dernière.

Ce développement reflète l’engagement de FFG à développer son portefeuille de marques de luxe, qui comprend la maison française Lanvin, le spécialiste autrichien de la bonneterie Wolford, la marque de mode américaine St. John et la marque de chaussures Sergio Rossi récemment acquise.

Caruso prévoit de dévoiler un produit phare autonome à Shanghai d’ici octobre.

En plus de sa marque propre, la société s’engage à renforcer davantage sa division Fabbrica Sartoriale Italiana dédiée à la fabrication pour compte de tiers pour les marques de luxe.