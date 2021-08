La scène la plus difficile de Don’t Breathe 2 Madelyn Grace a dû tourner (et comment le réalisateur l’a rendu amusant)

Ce qui suit contient des spoilers très légers pour la prochaine suite Don’t Breathe 2, alors arrêtez de lire maintenant et passez à une autre histoire merveilleuse si vous ne voulez rien savoir du film.

Le genre d’horreur produit souvent un certain nombre de succès surprise tous les deux ans. Les films effrayants peuvent généralement mettre en œuvre leurs tactiques de peur avec un budget limité, et si l’histoire se connecte vraiment avec un public, il est alors facile pour un studio d’avoir une victoire financière entre les mains. Cela s’est produit en 2016 avec Don’t Breathe, un exercice tendu du réalisateur Fede Alvarez qui a joué comme des gangbusters avec des foules d’horreur. Ce film a produit une suite, avec le retour de Stephen Lang, mais c’est sa jeune costar Madelyn Grace avec qui nous nous sommes récemment assis et lui avons demandé quelle était la scène la plus difficile à tourner dans la suite. Sa réponse est dans la vidéo ci-dessus.