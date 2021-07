La scène post-crédits à la fin de Loki confirme la deuxième saison – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Loki, la série Marvel Studios pour Disney +, a pris fin… ou du moins on le croyait. Et c’est que la fiction a annoncé par surprise qu’il y aura une deuxième saison.

Les fans de la série mettant en vedette Tom Hiddleston pensaient que le sixième chapitre serait sa conclusion, cependant, et bien qu’il ait répondu à de nombreuses questions posées jusqu’à présent, il y a eu de nombreuses questions à résoudre qui rendent sans aucun doute cette poursuite nécessaire.

À la fin du générique du chapitre six, vous pouvez voir le dossier du méchant protagoniste sur lequel tombe un timbre qui dit “Loki reviendra dans la saison 2”, ce qui a rendu la série axée sur le dieu de la tromperie dans le premier à obtenez un deuxième lot d’épisodes au sein de Disney +.

Hiddleston a subtilement laissé entendre que la série pourrait continuer lors d’une interview avec Deadline avant la première du dernier chapitre dans lequel il a déclaré : « J’ai appris, à ce stade, à dire au revoir au personnage plus de deux fois, deux fois et demie peut-être. , ne plus faire d’hypothèses ».

Bien qu’il n’y ait pas encore de date pour la deuxième saison, il est fort probable qu’elle arrivera au cours de la seconde moitié de 2022 et que, à en juger par les événements du dernier chapitre, elle ne sera diffusée sur Disney + qu’après Doctor Strange dans le Multivers de la folie. , puisque le film mettant en vedette Benedict Cumberbatch est peut-être lié aux conséquences de ce qui s’est passé dans l’épisode.

En ce moment, les fans de Marvel ont leur prochain rendez-vous sur Disney + avec Et si… ?, la première série animée du studio qui sortira sur la plateforme le 11 août.

