La scène post-crédits de la bombe de Venom 2, expliquée

Venom: Let There Be Carnage, alias Venom 2, présente ce qui est sans doute la plus grande scène de générique de fin de ces dernières années – une scène qui pourrait finalement être plus cruciale que le film lui-même.

Avant d’arriver à la scène réelle, cependant, voici la partie où je vous demande de ne pas lire plus loin à moins que vous ne vouliez être gâté. C’est votre chance de fermer l’onglet et de cliquer ailleurs.

Sérieusement – spoilers ci-dessous.

Lorsque le premier film Venom est sorti en 2018, l’une de ses scènes de générique a présenté Carnage (Woody Harrelson), qui est devenu le méchant titulaire de la suite de 2021. Mettre en place une suite et établir un méchant – c’est une assez grande révélation pour le générique de fin d’un film !

Dans la même veine, Spider-Man: loin de chez soi en 2019 présentait également une scène de générique révélatrice, dans laquelle l’identité de Peter Parker a été révélée. Cette scène semble être la configuration du prochain Spider-Man: No Way Home.

Notamment, les franchises Venom et Spider-Man sont produites ou coproduites par Sony. Compte tenu des récents antécédents du studio à se balancer pour les clôtures dans ses scènes de générique en les utilisant pour taquiner les films à venir, les événements de la scène de générique de Venom 2 suggèrent un futur film dans lequel Spider-Man, Venom, l’hôte humain de Venom Eddie Brock, et peut-être le multivers Marvel va tous se familiariser les uns avec les autres – le plus tôt possible.

Que se passe-t-il dans la scène des crédits moyens de Venom 2

À la fin de Venom : Let There Be Carnage, Eddie et Venom ont fui vers une île déserte. L’endroit éloigné leur permet d’échapper aux forces de l’ordre tout en donnant à Venom une chance de vivre sa meilleure vie – il y a de nombreux petits animaux à manger, il n’y a personne pour qu’il puisse basculer entre ses formes, etc. La scène du générique du film reprend à partir de là alors que Venom et Eddie regardent la télévision au lit.

Poussé par ce qu’ils regardent (je pense que c’est une telenovela, mais je ne suis pas tout à fait sûr), Venom dit qu’il a caché un secret à Eddie. Il s’avère que Venom transporte quelque “80 milliards d’années-lumière” de connaissances en tant que symbiote et demande à Eddie s’il aimerait avoir un avant-goût de ces connaissances via une sorte de fusion mentale. Eddie pense que cela semble rad et dit oui.

Venom commence le processus de fusion mentale, puis le temps saute. Il y a un éclair au loin. Toute la pièce vibre. Eddie entre apparemment dans un état de choc, mais quand il revient, la pièce rustique dans laquelle lui et Venom séjournaient s’est transformée en un complexe de luxe. Il y a un homme à moitié nu dans la salle de bain, qui demande à Eddie ce qu’ils font dans sa chambre.

Avant qu’Eddie ne puisse répondre, J. Jonah Jameson (JK Simmons) apparaît sur l’écran de télévision de la pièce dans un reportage de dernière minute que nous avons déjà vu: c’est une diffusion similaire à celle du générique de fin de Spider-Man: loin de chez soi et révèle l’identité de Spider-Man en tant que Peter Parker de Tom Holland. La scène Venom 2 se termine avec Venom léchant l’écran – ce qui, oui, effrayant.

Ce que la scène suggère sur les futurs films

La scène des crédits de Venom 2 soulève une grande question et laisse tomber une révélation géante. La grande question : qu’est-il arrivé exactement à Venom et Eddie ?

Il y a quelques réponses possibles. Peut-être que leur moment de fusion mentale a en quelque sorte modifié leur réalité. Il se pourrait très bien que les éons de connaissances de Venom n’aient jamais été destinés à être partagés avec les humains.

Ou peut-être étaient-ils en train de fusionner leurs esprits à un moment où quelque chose d’autre a modifié leur réalité. Il est certainement possible que leur changement de décor ait été causé par les sorts du docteur Strange dans le prochain Spider-Man: No Way Home. Cela aurait également pu être causé par un événement sur le modèle du snap de Bruce Banner dans Avengers: Endgame, qui a ramené toute la vie dans l’univers qui avait été précédemment détruite par Thanos.

Le cliché de Banner aurait certainement pu déclencher les événements de la scène des crédits de Venom 2 – en particulier un saut dans le temps qui transforme la cabane de l’île d’Eddie et Venom en une chambre d’hôtel de luxe. Cependant, cela semble légèrement improbable, car la révélation de J. Jonah Jameson / Spider-Man se produit dans une scène de générique pour Spider-Man: loin de chez soi, et ce film se déroule chronologiquement des mois après les événements de Fin du jeu. Il n’y aurait pas de reportage révélant l’identité de Parker si soudainement après le cliché de Banner.

Il est donc probablement plus probable que la magie exécutée par le docteur Strange (ou exécutée par quelqu’un d’infâme qui prétend être le docteur Strange) soit en jeu. Cette possibilité est étayée par la bande-annonce du film Spider-Man: No Way Home, qui sortira en décembre. Dans cette bande-annonce, nous voyons Peter Parker demander à Strange de lancer un sort qui fera oublier à tout le monde son identité. Lorsque Strange est d’accord, la magie qu’il utilise semble visser la réalité, ouvrant la porte au multivers – l’idée qu’il existe des réalités et des dimensions parallèles existant simultanément à tout moment – et permettant au docteur Octopus, le méchant de Spider de 2004- Homme 2, pour apparaître dans le film 2021 mettant en vedette un Peter Parker entièrement différent.

Quelle que soit la cause du saut/déformation de dimension dans la scène des crédits Venom: Let There Be Carnage, elle est directement liée à la grande révélation de la scène: Venom, Eddie et Spider-Man font tous partie du même monde. L’idée d’un crossover Venom/Spider-Man a été discutée par Sony comme un scénario futur possible, mais la scène du générique de Venom 2 fournit la première confirmation à l’écran que les deux personnages occupent le même univers cinématographique. La scène est sans aucun doute destinée à taquiner une rencontre entre eux, que ce soit dans un futur film Venom ou un futur film Spider-Man – et cette rencontre pourrait théoriquement avoir lieu dès décembre, dans le prochain No Way Home.

