La scène post-crédits de Loki expliquée, y compris toutes les nouvelles variantes

Spoilers majeurs ci-dessous pour tous ceux qui n’ont pas encore regardé l’épisode 4 de Loki dans son intégralité ! Vous avez été taillé. Euh, prévenu.

OMFG, le quatrième épisode de Loki a complètement tout brisé en morceaux, et je veux dire tout, de la foi de Mobius et B-20 dans la TVA à Mobius et aux gardiens du temps eux-mêmes ! (La preuve que « vérifiez votre cou » est un conseil utile n’importe où.) L’épisode 4, intitulé « L’événement Nexus », a été le premier opus de Loki à présenter une scène post-crédits, qui a laissé tomber une révélation bourdonnante pour les deux Tom. Le semi-protagoniste de Hiddleston et pour tous ceux qui regardent sur Disney +.