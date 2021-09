La scène post-crédits fuite de «Venom 2» a un gros spoiler «Spider-Man: No Way Home»

Venom: Let There be Carnage sera présenté le 1er octobre, ce qui est une bonne nouvelle pour les fans qui souhaitent voir la suite le plus rapidement possible. Sony a fait des allers-retours avec la date de sortie alors que la pandémie s’aggravait dans le monde. En fin de compte, il a choisi d’envoyer ‘Venom 2’ dans les cinémas début octobre, et la campagne marketing a déjà commencé. Les critiques sans spoiler tomberont bientôt, mais Sony a fait quelque chose d’inattendu avec le film. Il l’a sorti tôt au Royaume-Uni, organisant une projection pour les fans, tout comme Disney et Marvel l’ont fait avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Sans surprise, toute l’intrigue du film a été divulguée en ligne, y compris la scène post-générique. Et – aussi sans surprise – la scène post-crédits laisse tomber une énorme bombe qui pourrait s’avérer être un gros spoiler Spider-Man: No Way Home. Si vous détestez les spoilers de films, vous devriez éviter ce qui suit.

L’univers Spider-Man de Sony

L’univers Sony Spider-Man (SSU) est le nouveau nom du personnage Sony Pictures Universe of Marvel (SPUMC). C’est l’initiative de Sony pour créer un univers d’histoires interconnectées de Spider-Man similaire à l’énorme MCU de Marvel. Venom, Venom 2 et Morbius sont quelques-uns des films de Sony dans le SSU. Les films non-MCU Spider-Man feront également partie du SSU.

Les fans du MCU se souviendront de la façon dont Sony et Disney se sont battus pour de futures aventures conjointes de Spider-Man à l’été 2019. Sony a retiré le Spider-Man de Tom Holland du MCU pendant une courte période, ce qui fait craindre que les futures histoires du MCU n’aient pas Peter Parker dans eux.

Sony a cru à tort qu’il pourrait réussir ses propres succès Far From Home. Mais la raison pour laquelle les films MCU Spider-Man connaissent un tel succès n’est pas qu’il s’agit d’histoires de Spider-Man.

C’est la magie des Avengers qui rend ce Spider-Man si excitant. Ce sont des histoires qui ne peuvent pas arriver sans le MCU. La scène post-crédits de Venom 2 est la meilleure preuve que Sony a toujours besoin du MCU pour transformer le SSU en un succès financier.

Entrez dans le multivers

Sony et Disney ont finalement signé un nouvel accord qui a ramené No Way Home au MCU et a permis à chaque studio d’aller de l’avant avec son monde de super-héros. En conséquence, No Way Home sera une histoire multivers qui aidera à la fois Marvel et Sony.

Marvel peut faire avancer son thème multivers avec le film Spider-Man, contrairement à tout ce qui a été fait auparavant. Et Marvel profitera des précédents films Spider-Man de Sony qui ne sont pas inclus dans le MCU.

Sony utilisera No Way Home pour lier le MCU au SSU et légitimer sa partie du multivers. Les événements dans les films SSU ne doivent pas nécessairement se produire dans le MCU. Et la plupart de ces films n’auront probablement pas besoin de soutenir Avengers. Ou des camées Spider-Man. Venom 2 en est un exemple si vous ne comptez pas l’action dans la scène post-crédits.

Le SSU peut toujours se produire dans un calendrier différent de celui du MCU. Mais Sony voudra toujours des connexions actives à l’univers de Marvel.

La scène post-crédits de Venom 2

Nous avons souligné ces subtils œufs de Pâques MCU depuis que nous avons vu les premières bandes-annonces de Morbius et Venom 2. À l’époque, nous n’avions aucune idée que le multivers pouvait tout lier ensemble. Le multivers permet à Sony d’utiliser Tom Holland dans les films SSU sans se soucier de la continuité du MCU. Et vice versa.

Mais la scène post-crédits de Venom 2 jette une clé dans tout cela. Il semble que la suite de Venom soit placée dans le MCU. Ou il se situe dans une chronologie qui ressemble au MCU. C’est parce que la scène post-crédits présente trois camées notables de Far From Home.

Nous n’en avons que l’audio, qui a fait son chemin sur les réseaux sociaux. Mais la scène post-crédits présente Mysterio (Jake Gyllenhaal), J. Jonah Jameson (JK Simmons) et Peter Parker (Tom Holland). C’est une variante du cliffhanger Far From Home. Eddy Brock (Tom Hardy) et Venom (Tom Hardy) découvrent à la télévision que Peter Parker est Spider-Man, tout comme le monde l’a fait dans Far From Home.

La scène post-crédits semble présenter la même vidéo Mysterio qui apparaît dans le segment de Jameson à la fin de Far From Home. Alors que les répliques de Jameson sont quelque peu différentes, la scène post-crédits nous dit que Venom 2 est contemporain de Far From Home. Peu importe que nous regardions la chronologie principale du MCU ou une chronologie très similaire.

De manière hilarante, Venom dit à Brock que Peter Parker “a l’air délicieux”, ce qui est tellement une chose à dire pour Venom.

Alors que nous vous disons toujours de prendre les fuites avec une pincée de sel, celle-ci semble avoir été confirmée par plusieurs sources. Écoutez-le jouer ci-dessous.