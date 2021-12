La scène post-crédits Halo Infinite expliquée

Halo Infinite est là, et il est conçu pour être la plate-forme pour tout le contenu Halo principal pour les années à venir. Si tel est le cas, nous pouvons nous attendre à voir une sorte d’extension ou de suite de l’histoire se dérouler entièrement dans le cadre de Halo Infinite. La scène post-crédits du jeu donne du crédit à ce plan en nous donnant un aperçu de ce qui pourrait être le prochain ultra-mal de tête de Master Chief. Lisez la suite pour mieux comprendre la scène post-crédits de Halo Infinite. Et si vous êtes ici tôt, veuillez noter que cet article contient des spoilers énormes. Considérez-vous prévenu !

Halo Infinite est là, et il est conçu pour être la plate-forme pour tout le contenu Halo principal pour les années à venir. Si tel est le cas, nous pouvons nous attendre à voir une sorte d’extension ou de suite de l’histoire se dérouler entièrement dans le cadre de Halo Infinite. La scène post-crédits du jeu donne du crédit à ce plan en nous donnant un aperçu de ce qui pourrait être le prochain ultra-mal de tête de Master Chief. Lisez la suite pour mieux comprendre la scène post-crédits de Halo Infinite. Et si vous êtes ici tôt, veuillez noter que cet article contient des spoilers énormes. Considérez-vous averti.

La scène post-crédits de Halo Infinite expliquée

Dans les derniers instants de Halo Infinite, vous affronterez Harbinger, un être mystérieux qui a travaillé aux côtés des Banished pour des raisons largement inconnues tout au long du jeu. Puisque vous êtes Master Chief, vous finirez par l’emporter et l’abattre pour de bon. Il semble qu’elle soit The Endless, une entité dont vous avez beaucoup entendu le nom à ce stade. Il s’avère cependant que Harbinger n’est pas The Endless lui-même, mais plutôt un représentant de The Endless, une race précurseur d’extraterrestres qui tirent les ficelles depuis un certain temps.

Avec ses derniers souffles, Harbinger prévient que votre temps est presque écoulé et que The Endless sera votre chute, mais Chief n’en voit aucune preuve lui-même. Ailleurs cependant, après le générique, nous arrivons à un coffre-fort – dont on ignore où il se trouve. La main d’un banni tient une clé et déverrouille le coffre-fort, qui s’ouvre pour révéler un grand nombre de coffres-forts curieux, peut-être avec The Endless à l’intérieur. Nous savons définitivement qu’ils avaient été emprisonnés par les Forerunners bien avant que le Chef, le pilote et l’Arme n’arrivent sur Zeta Halo.

Alors que la caméra révèle ce qui sera peut-être une armée certifiable d’Endless dans leurs prisons ressemblant à des cartes mémoire, il est également révélé que le guerrier banni qui a déverrouillé le coffre-fort n’est autre qu’Atriox, le chef des bannis qui était autrefois considéré comme mort. C’est son martyre apparent qui agit comme la flamme passionnée dans le cœur des bannis, en particulier d’Escharum, qui reprend le manteau de chef en son absence. Nous ne savons pas si ce que nous voyons ensuite étaient les actions d’Atriox avant sa mort ou s’il n’est pas du tout mort. Collectivement, c’est un gros casse-tête.

Le chef a terminé ce combat particulier, mais il ne l’a pas encore fait.

Cependant, si vous battez le jeu en difficulté Légendaire, vous obtenez un peu plus de contexte sous forme de voix off au cours de la même scène. Vous pouvez entendre Atriox parler à quelque chose qui ressemble à une IA, et ce dernier exprime des réserves sur les prochaines actions du premier. Atriox justifie tout ce qu’il a l’intention de faire, affirmant que c’est le seul moyen de contenir la menace sans fin. Atriox et la voix de type AI mentionnent tous deux leur travail pour The Criterion, un autre nom que même les fans de Halo les plus lus ne connaissent pas encore, car ils (ou il) semblent avoir été mentionnés pour la première fois dans cette scène.

De toute évidence, 343 ne veut pas que tout ait un sens pour l’instant, donc pour l’instant, nous nous demandons ce que fait vraiment Atriox. Il suggère à l’IA apparente que Harbinger pense qu’il aide The Endless, alors qu’il semble en fait entraver leur liberté de leur prison fabriquée par Forerunner. Pendant ce temps, qui est The Criterion, et pourquoi a-t-on l’impression qu’ils viennent d’introduire un tout nouveau niveau de domination interplanétaire ?

Il est sûr de dire que Master Chief sera appelé à temps. Recherchez la saga pour continuer dans le futur DLC ou peut-être une suite à part entière. Après avoir traité avec les Covenants, Flood, Forerunners et Banished, il semble que Master Chief n’ait pas fini de se familiariser avec les pouvoirs en place.

