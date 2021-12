la scène post-générique qui marque le destin de Kingpin dans la série – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

L’aventure de Noël de Hawkeye s’est terminée avec Clint Barton (Jeremy Renner) et Kate Bishop (Hailee Steinfeld) affrontant le méchant Kingpin (Vincent D’Onofrio) et, comme d’habitude dans les productions Marvel, avec une scène post-générique. Cependant, cette séquence supplémentaire n’était pas la seule qu’il avait prévue dans la série car une autre scène supprimée révélait le sort incertain du patron du crime Wilson Fisk.

Dans la dernière ligne droite de l’épisode, Kingpin tente d’intimider Eleanor (Vera Fármiga), la mère de Kate, afin qu’elle ne quitte pas son organisation criminelle. Cependant, la jeune héroïne lui a tenu tête et non seulement lui a fait face, mais a été victorieuse. Blessé, Fisk a réussi à fuir les lieux de sa confrontation avec Bishop avant l’arrivée de la police. Mais en chemin, il croisa Echo (Alaqua Cox), qui après avoir appris que le Kingpin était responsable de la mort de son père, attendait de le traquer.

La scène s’est terminée par le coup de feu tiré par Maya dans la ruelle dans laquelle se trouvaient tous les deux, bien qu’à aucun moment le méchant n’ait été vu en train de mourir. Le sort du personnage de Vincent D’Onofrio était donc en suspens. Et bien que tout indiquait sa mort, comme le savent les fans de bandes dessinées Marvel, Kingpin a déjà réussi à survivre à une situation similaire dans les agrafes.

Hawkeye se déroule définitivement à Noël, mais en quelle année exactement ? Photo : capture d’écran.

Mais l’inconnu sur son sort allait être révélé dans la deuxième scène post-crédit qui, comme le rapporte The Cosmic Circus, a été filmée mais a finalement été éliminée de la version finale. Et là-dedans, effectivement et oui, le Kingpin a survécu.

Cette séquence montrait que Barton envoyait à Fisk l’épée de Ronin, qu’il utilisait pour fausser la vie de William Lopez, le père de Maya, avant ce qui s’est passé dans Avengers: Fin de partie. La feuille était accompagnée d’un avertissement clair pour le méchant : restez loin de Kate Bishop et de ma famille. Une annonce qui inclut l’ancien agent du SHIELD et la femme de Clint, Laura.

Rappelons que, tout au long du chapitre, il a été révélé que la Rolex récupérée lors de l’enchère illégale du premier épisode appartenait au partenaire du vengeur puisqu’il était un agent actif de l’agence dirigée par Nick Fury. Cela a été confirmé lorsque Hawkeye a dit en plaisantant à sa femme « Je veux que vous preniez mieux soin de vos affaires », réaffirmant ainsi l’appartenance de la montre.

Selon l’un des responsables des effets visuels de Marvel Studios, Elaina Scott, a affirmé qu’une scène post-générique complètement différente révélait également le sort des frères de la Tracksuit Mafia, qui, au cours de l’épisode, ont été réduits par une flèche piégée. de Barton portant la technologie réductrice d’Ant-Man et Hawkeye, il a reçu un cadeau de Noël pendant la longue séquence de Rogers, la comédie musicale.

Dans Endgame, Hawkeye porte un tatouage important sur son bras. Photo : merveille.

En attendant, bien que Hawkeye ait conclu sa période, Disney+ développe un spin-off centré sur le personnage d’Echo à nouveau incarné par Alaqua Cox. Il est donc possible que Marvel Studios ramène Vincent D’Onofrio en tant que Kingpin.

Avec des informations de Cependant