Je veux dire, comment oublier ça ? Matthew Lillard avait un personnage amusant avec qui travailler dans Brock Hudson, qui est un jeune acteur qui est super sur lui-même depuis qu’il a obtenu un rôle dans l’émission de télé-réalité, Le monde réel. C’est un moment fort de She’s All That et, selon Lillard, il a été reconnu et rappelé à la scène de la danse plus d’une fois au cours des 22 dernières années.