La scène supprimée de Shang-Chi tue le personnage de soutien

Avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux maintenant publiés sous forme numérique, quelques fonctionnalités ont également été publiées. Et dans l’une des scènes supprimées du film, Razor Fist (Florian Munteanu) meurt. C’est un peu une contradiction quant à ce qui se passe dans la séquence post-crédit alors qu’il se tient aux côtés de Xialing.

Dans « Pep Talk », Katy et Razor Fist sont blottis dans un bâtiment détruit, car Katy ne trouve pas le courage d’aller au combat car elle n’est qu’un valet de chambre. Razor Fist se penche et lui dit : « Je suis un amputé de Roumanie qui ne devrait pas être ici non plus. Mais je t’ai vu conduire et tirer mieux que la plupart des hommes de mon armée. Et pour le moment, la seule chose qui compte est d’arrêter ce monstre. »

Cependant, l’arc de Katy est à l’extérieur du bâtiment, alors Razor First se lance héroïquement au combat, abattant des monstres, pour obtenir son arc. Alors qu’il la lui lance, son âme est retirée de son corps. Il est intéressant de noter que la plupart des plans sont incomplets sans effets, à l’exception de sa séquence de mort. Cela a été complètement rendu. Cela pourrait amener de nombreuses personnes à croire que cela a presque fait partie du montage final. De plus, c’est probablement le plus grand nombre de dialogues que Munteanu a eu pendant le film.

Malheureusement, bien que Shang-Chi soit disponible pour tous les abonnés Disney +, ces scènes supprimées ne sont actuellement disponibles que sur les marchés numériques en ligne, comme Vudu, que vous pouvez également regarder sur Movies Anywhere après l’achat. Il est actuellement disponible pour 20 $, qui couvre également les versions HD et Ultra HD du film. De plus, il y a des commentaires audio pour le film, des reportages et une bobine de bâillon.

Compte tenu de la pandémie, Shang-Chi a connu une excellente performance théâtrale. Au niveau national, le film a rapporté plus de 220 millions de dollars et plus de 430 millions de dollars dans le monde. Cependant, même avec ce succès, le film n’a pas été diffusé sur un seul écran sur le plus grand marché théâtral du monde : la Chine. On ne sait pas si le film sortira en salles, mais à ce stade, ce ne sera probablement pas le cas.