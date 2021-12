La science calcule le meilleur moment pour demander une augmentation à votre patron

01/12/2021

Le à 09h45 CET

En matière de travail, mille et une choses se produisent tout au long de notre vie. L’un d’eux peut faire face au besoin d’une augmentation. Quel est le meilleur moment pour le faire ? Il existe des études qui théorisent ce moment.

C’est UK Biobank avec une étude dans laquelle ils ont consulté plus de 88 000 personnes où il a été découvert que 11 heures du matin est le meilleur moment demander une augmentation. La raison est scientifique puisqu’en théorie l’hormone du stress, le cortisol, est encore élevée à cette heure de la journée, ce qui vous donne plus d’énergie pour demander une augmentation, et votre patron est plus susceptible de vous écouter.

En d’autres termes, il existe une autre étude préparée par Linkedin qui a assuré que les meilleurs mois pour demander l’augmentation étaient janvier, juin et juillet. Janvier est dû au fait qu’à la fin d’une année civile, les entreprises anticipent les dépenses de la suivante. D’autre part, juin et juillet sont parce que certaines entreprises terminent alors leur exercice.

Bien entendu, en dehors des études, il faut tenir compte du fait qu’en plus du moment où il est demandé, il doit être argumenté. Vous ne pouvez pas entrer dans le bureau du patron pour les tests. Ces études concluent que il est très utile de lister vos réalisations dans l’entreprise avant d’en parler à votre patron.