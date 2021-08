La science de l’analytique [Infographic]

Ce n’est un secret pour personne que les entreprises sont assises sur un trésor de données. Cependant, jusqu’à 73% des données collectées par les entreprises ne sont jamais analysées. Laisser ces données se perdre coûte cher aux entreprises. De nombreuses entreprises essaient d’aller de l’avant avec uniquement des outils d’analyse de base, ou se passent d’analyses ensemble.

Pourquoi tant de gens ont-ils du mal à exploiter l’analyse de données ? Les données collectées peuvent être de mauvaise qualité, l’analyse de données de mauvaise qualité peut conduire les entreprises à prendre la mauvaise décision. En fait, moins d’un tiers des entreprises font suffisamment confiance à leurs données pour en bénéficier. Un tiers des cadres ne s’appuient pas sur les données pour prendre des décisions commerciales. Alors que les cadres sont souvent mal à l’aise avec les outils d’analyse numérique, la plupart ont du mal à embaucher et à retenir des professionnels de l’analyse qualifiés.

L’adoption d’une solide initiative d’analyse de données présente de nombreux défis, mais les avantages en valent la peine. Le manque de données et d’analyses de qualité conduit les entreprises à des pertes annuelles moyennes de 15 millions de dollars. Pendant ce temps, les entreprises axées sur les données sont 178% plus susceptibles de surpasser leurs concurrents en termes de revenus et de rentabilité.

Si votre entreprise est aux prises avec des données et des analyses de mauvaise qualité, vous risquez de réduire la productivité, de prendre de mauvaises décisions, de nuire aux relations clients, d’augmenter les coûts et de manquer des opportunités. L’analyse des données peut vous permettre de développer votre entreprise, d’identifier les risques, d’améliorer la fidélisation de la clientèle et bien plus encore.

Moins d’un dirigeant sur quatre a réussi à créer une organisation axée sur les données. L’analyse de données de qualité supérieure nécessite une base solide. Vous devez développer une solide compréhension de l’objectif que vos données peuvent servir et développer des processus qui garantissent que des données précises, à jour et de haute qualité sont disponibles pour l’analyse. Vous aurez besoin du soutien de professionnels de l’analyse formés et des bons outils pour faire le travail.

Si vous souhaitez mettre à niveau vos analyses, consultez cette présentation visuelle détaillée ci-dessous pour découvrir ce que Google Analytics 360 peut faire pour vous.

Source de l’infographie : InfoTrust