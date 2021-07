La science dévoile le mystère de la conscience pure

in

La science a percé pour la première fois les mystères de la soi-disant pleine conscience, pure conscience, pleine conscience ou Mindfulness, ouvrant de nouvelles voies vers une exploration plus profonde du plus grand mystère humain : la conscience.

La conscience est un processus cognitif supérieur défini comme la capacité à reconnaître la réalité environnante et à s’y rapporter. Elle implique la connaissance immédiate ou spontanée que les gens ont d’eux-mêmes, de leurs actions et réflexions.

Bien qu’il ait été démontré que certains animaux ont des substrats neurologiques qui génèrent une sorte de conscience, les niveaux de complexité de la conscience manifestés par les êtres humains sont inégalés par aucune autre espèce.

La conscience humaine est analysée sous deux aspects : le niveau et le contenu. Les niveaux de conscience descendent du plus avancé (quand nous sommes pleinement éveillés) au plus bas (qui se manifeste légèrement dans le coma). L’étape suivante est celle de la mort cérébrale.

Le contenu de la conscience englobe tout ce qui est capturé dans nos états mentaux, qui reflètent la perception, nos expériences (telles que la douleur physique ou psychologique), nos croyances (qu’elles soient religieuses ou non), nos désirs, nos intentions, nos émotions et nos regards.

Toute l’attentionDepuis les années 70 du siècle dernier, la psychologie clinique et la psychiatrie ont développé des thérapies basées sur un contenu de conscience issu des traditions bouddhistes qui s’est généralisé en Occident, connu sous le nom de pleine conscience ou conscience pure.

C’est une compétence qui peut être développée par la méditation et d’autres exercices, qui nous permet de concentrer notre attention sur chaque instant présent : une tâche ardue si l’on tient compte du fait que notre cerveau génère au moins 6 000 pensées chaque jour.

La méditation s’est répandue en tant que pratique d’entraînement qui calme la frénésie mentale en générant constamment des pensées – elle produit des effets pratiques documentés pour la santé physique et mentale.

L’un des moments que cette pratique peut atteindre est la pleine conscience, que les personnes qui l’ont expérimentée décrivent comme une pure conscience, a découvert de nouvelles recherches qui publient ses résultats dans PLOS ONE.

Cet état de conscience peut être vécu de plusieurs manières, bien que toutes s’accompagnent de perceptions, de sentiments et de pensées spécifiques, expliquent les auteurs de cette étude dans un communiqué.

Attentif à l’attentionCe ne sont là que quelques-uns des résultats de la plus vaste enquête jamais menée auprès de méditants sur l’expérience de la pure ou de la pleine conscience, notent les chercheurs.

L’étude a été menée par le professeur Thomas Metzinger, du Département de philosophie de l’Université Johannes Gutenberg de Mayence (JGU), et le Dr Alex Gamma, de l’Hôpital psychiatrique de l’Université de Zurich.

Ils ont tous deux conçu un questionnaire en ligne comprenant plus de 100 questions et demandé à des milliers de méditants du monde entier d’y répondre.

“Le but de nos recherches n’était pas d’en savoir plus sur la méditation, mais plutôt que nous nous intéressions à la conscience humaine”, explique Metzinger.

« Notre hypothèse de travail était que la conscience pure est la forme la plus simple d’expérience consciente. Et notre objectif était de développer un modèle minimal d’explication de l’expérience de la conscience humaine sur la base de cette hypothèse.

3 600 participantsLe questionnaire en ligne était disponible en cinq langues (allemand, anglais, français, espagnol et italien) et a été rempli par environ 3 600 méditants tout au long de 2020.

La plupart d’entre eux (73%) pratiquaient régulièrement la méditation et 92,4% ne souffraient pas ou n’avaient pas souffert de troubles mentaux diagnostiqués. 84 % ne consommaient pas régulièrement de substances psychoactives.

Vipassana (voir les choses telles qu’elles sont), suivies du Zen (la pratique de sa propre posture), sont les techniques de méditation pratiquées par près de 80 % des participants.

En plus des questions sur les volontaires eux-mêmes, telles que le sexe, l’âge et les techniques de méditation utilisées, le questionnaire comportait 92 questions sur leur expérience de pure conscience.

Sur les questionnaires reçus, 1 400 ont été entièrement remplis et pourraient donc être utilisés pour ce qu’on appelle l’analyse factorielle, une technique statistique qui découvre les relations entre les variables.

Ils ont utilisé ce type d’évaluation statistique pour identifier des groupes de questions auxquelles on a souvent répondu de manière similaire.

12 facteurs de pleine conscience“Cela nous a conduit à identifier douze groupes, ce qui nous a à son tour permis de nommer douze facteurs qui caractérisent la conscience pure”, a expliqué Metzinger.

Parmi les 12 facteurs associés à l’expérience de la conscience pure, tels que décrits par les participants, figurent un sentiment de paix et de béatitude, la connaissance de soi, la cognition et l’intuition, la présence éveillée, la luminosité, la conscience de soi sans attachements, la perception du corps et de l’espace. & mldr;

« Sur la base de ces douze facteurs, nous pouvons maintenant développer un modèle minimal prototypique de la conscience humaine », explique Metzinger.

Enquêtes futuresL’étude ouvre de nombreuses pistes pour de futures recherches, soulignent ses auteurs. Des neuroscientifiques des États-Unis, d’Australie et de Suisse, par exemple, ont déjà demandé s’ils pouvaient utiliser le questionnaire pour leurs propres recherches.

Pour sa part, Metzinger espère découvrir si la conscience pure, c’est-à-dire la qualité de la conscience elle-même, est également vécue dans des situations autres que la méditation.

“Les réponses que nous avons reçues comprenaient également des rapports personnels suggérant que la conscience pure est également vécue dans d’autres situations, comme lors d’accidents et de maladies graves, au seuil entre le sommeil et l’éveil, ou lorsqu’il est immergé dans le jeu comme un enfant.”, conclut.

RéférenceLe questionnaire d’expérience phénoménale minimale (MPE-92M) : vers un profil phénoménologique de « conscience pure & rdquor ; expériences chez les méditants. Alex Gamma, Thomas Metzinger. PLOS ONE, 14 juillet 2021. DOI : https : //doi.org/10.1371/journal.pone.0253694

